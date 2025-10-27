CaixaBank continuará apoyando al Valencia Basket

CaixaBank y Valencia Basket han renovado su acuerdo de colaboración para las cuatro próximas temporadas, hasta la 2028-29, y caminarán de la mano en el Roig Arena. De esta forma, se mantiene una apuesta que alcanzará los 20 años de ambas entidades uniendo esfuerzos y compartiendo valores, confirmando el apoyo global que presta CaixaBank como colaborador tanto de la categoría masculina como de la femenina, así como en Cantera y la Escuela, y su ayuda en el programa One Team de responsabilidad social corporativa que desarrolla la entidad taronja. Su patrocinio también con el Roig Arena convierte su apuesta en transversal.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, ha rubricado en las instalaciones del club este nuevo acuerdo junto a Enric Carbonell, director general de Valencia Basket.

En qué consiste el acuerdo

El acuerdo alcanzado entre las dos partes renueva un compromiso de CaixaBank con el Club que llegará a los 20 años de duración. Mediante el mismo, la marca se trasladará junto a Valencia Basket al Roig Arena, donde contarán con presencia audiovisual en distintos soportes y los equipos de Cantera y Escuela al completo lucirán la imagen de la entidad en sus equipaciones. Además, la entidad financiera permitirá que sus clientes vivan experiencias únicas en el Roig Arena.

CaixaBank, que seguirá aportando su conocimiento y experiencia en el patrocinio deportivo, se unió a la familia de colaboradores del Valencia Basket en el año 2009 y, desde entonces, ha prestado su apoyo al club taronja como uno de los principales colaboradores de los equipos masculinos y femeninos. La entidad financiera participa, además, a través de la Fundación “la Caixa”, en todos los proyectos taronja de One Team, el programa de responsabilidad social que ha desarrollado el Valencia Basket en los últimos años.

Esta alianza refuerza la apuesta de CaixaBank por el baloncesto, deporte con el que la entidad comparte valores humanistas y deportivos como el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo, la capacidad de superación y el respeto; claves en la unión de ambas entidades, que comparten esta misma visión global. Y además se apoya con ello tanto a los equipos masculinos como a los femeninos y a los equipos de formación, así como otro tipo de iniciativas.

Olga García y Enric Carbonell junto a otros directivos del banco y del club. / VALENCIA BASKET

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la Sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

Al mismo tiempo, la entidad financiera es patrocinadora de múltiples canteras de baloncesto en España, tanto profesionales como amateurs. A través de la vinculación con los equipos, CaixaBank promueve la práctica y la promoción del baloncesto para equipos de formación y escuelas de baloncesto en todo el territorio de influencia. Mediante estos acuerdos CaixaBank fomenta la participación en competiciones oficiales de dichos equipos, así como la organización de campus, concesiones de becas a jóvenes deportistas y formación de entrenadores.

La entidad financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013 y su implicación y activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han ayudado a visibilizar y ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados internacionalmente.

En su implementación de la estrategia de patrocinio local, CaixaBank ha colaborado con los principales eventos baloncestísticos que se han celebrado en la última década en España, tanto profesionales como amateurs, trasladando los valores del deporte a todos los rincones del país. Prueba de ello es la apuesta como patrocinador oficial de la Copa del Mundo de 2014 celebrada en España, la colaboración con la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino celebrada en Tenerife el año 2018, el Eurobasket femenino que se disputó en Valencia en 2021 o el histórico compromiso con el circuito Plaza 3x3 CaixaBank, el mayor circuito de baloncesto 3x3 en la calle que se disputa desde el año 2012, una de las competiciones de referencia del deporte base que ha congregado a 60.000 jugadores de todas las edades y que ha recibido más de 430.000 visitantes tras recorrer 49 ciudades españolas a lo largo de su historia.

Con motivo de la Copa del Mundo Masculina celebrada en España 2014, la FEB y CaixaBank unieron esfuerzos con el fin de fomentar un programa de voluntariado deportivo que trascendiera la propia competición: el programa voluntarios FEB CaixaBank. Once años después, el programa ha conseguido tejer una sólida comunidad de cerca de 25.000 voluntarios, que dan apoyo a todos los eventos oficiales de baloncesto organizados por la FEB.