Duelo de estilos ante el campeón de la Euroliga en el Roig Arena

El todopoderoso Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius visita el Roig Arena este martes en partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga. Un duelo de estilos entre el mejor ataque de la competición y la mejor defensa, que promete emociones fuertes con el objetivo de lograr la cuarta victoria taronja en la competición y mandar un mensaje ambicioso de cara a las opciones de los de Pedro Martínez esta temporada en la máxima competición europea.

El técnico taronja cuenta solo con la baja de Jankuba Sima a la espera de la llegada de Braxton Key, mientras que Jasikevicius no podrá contar por lesión con Brandon Boston Jr. y Arturs Zagars, además del lesionado de larga duración Jilson Bango.

El técnico lituano, sin embargo, pudo reservar el pasado fin de semana a dos de sus mejores jugadores, el mejor asistente de la competición Wade Baldwin IV y el alero Bonzie Colson.

El Valencia BC, por su parte, afronta el primero de sus tres partidos de esta semana en el Roig Arena, con la motivación añadida de medirse al vigente campeón, tal y como destacan Jean Montero y Jaime Pradilla.

Pedro Martí­nez tendrá que hacer un descarte en el partido ante el Fenerbahçe / EFE

Montero y Pradilla, motivados

El ala-pívot de Valencia Basket Jaime Pradilla señalaba en la previa de este encuentro que “ya vimos que con nuestra afición a favor el equipo también se crece y nos ayudan a sacar partidos, pero sabemos que va a ser un partido difícil. Ellos vienen de ser los vigentes campeones de la Euroliga y va a ser un partido difícil. Están haciendo una gran temporada y sabemos que no nos van a poner las cosas fáciles. Vienen sabiendo cuál es nuestro ritmo, cuál es nuestro estilo de juego y son la mejor defensa de la Euroliga. Sabemos que van a intentar implantar su estilo de juego y su ritmo y nosotros queremos no dejarnos e intentar estar en nuestro ritmo y jugar a lo que nosotros queremos. Al final también son momentos, son rachas, el equipo contrario también juega. Es verdad que llevamos un montón de partidos, pero tampoco llevamos tanto juntos. Tenemos que seguir mejorando y poco a poco creo que la cosa va yendo bien”.

Por su parte, el escolta dominicano Jean Montero, pretendido por el Fenerbahçe el pasado verano, señalaba que de cara a este encuentro “hay que seguir implantando nuestro ritmo, es lo más importante. Fenerbahce es el campeón de Europa, nosotros tenemos que tratar de mantenerlo con la cabeza fría y tratar de salir físicos, porque creo que va a ser un partido muy físico. Los jugadores que hemos estado lesionados nos estamos integrando, que es lo más importante, y esperamos seguir así, creciendo y unidos como equipo”.

Líderes en estilos opuestos

El enfrentamiento del martes será un choque de virtudes contrapuestas entre dos rivales que intentarán potenciar lo que hacen mejor. el Valencia Basket es el equipo que más puntos mete (94,2) con la mejor eficacia ofensiva (1,23) mientras que el Fenerbahçe Beko Istanbul es el equipo que menos puntos encaja (80,3) con la mejor eficacia defensiva de la competición (1,08). Un choque de extremos entre equipos que tienen en común su alta eficacia en el lanzamiento (el cuadro taronja es segundo con un 58% mientras que el conjunto turco es cuarto con un 56,7% en sus tiros de campo) pero en el que el Valencia Basket pondrá a prueba algunas de sus virtudes ante uno de los rivales que mejor las desactiva.

Kameron Taylor, entrando a canasta en el partido ante el Joventut. / Eduardo Ripoll

El cuadro valenciano es el segundo más valorado (106,5) pero se mide al tercer equipo que menos valoración permite (85,7). Está entre los mejores en porcentajes de tiro pero se enfrenta a un rival que es el segundo que más baja la eficacia de sus oponentes (51,1% en eFG). Es el segundo que más asistencias da (20,7) pero juega mañana ante el tercer equipo que menos asistencias permite.

Precedentes

Será la séptima ocasión en la que este equipo turco visite València (las seis primeras en La Fonteta) para un partido de la máxima competición continental, con un balance en los enfrentamientos previos con cuatro victorias locales y dos triunfos del Fenerbahçe Beko Istanbul. En el precedente más reciente, el de la tercera jornada de la temporada 23-24 de la EuroLeague, el equipo taronja se impuso por 77-74 en un partido que el equipo turco consiguió equilibrar al final pero unos tiros libres de Ojeleye y el fallo en el lanzamiento que hubiese forzado la prórroga de Wilbekin, uno de los pocos jugadores que se mantienen en la plantilla del equipo amarillo y azul marino respecto a aquel partido, decantaron la balanza de lado valenciano.