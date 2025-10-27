El Valencia Basket, campeón en casa

El equipo femenino de Valencia Basket 3x3 arrancó la temporada 2025/26 de la mejor manera posible, proclamándose campeón del torneo V.E.S.O., celebrado este sábado 25 de octubre en La Marina de Valencia.

El nuevo bloque taronja, formado por Carmen Segura, Frida Cecchi, Lucía Reos y María Villar, firmó un debut sobresaliente en su primera cita del curso. Desde la fase de grupos, el conjunto mostró solidez y ritmo competitivo, superando con claridad a All4One (22-5) y compitiendo hasta el último instante frente a PBL Las Rozas (10-11).

Victoria del Valencia Basket / VBC

Gran recta final

Ya en las eliminatorias, las valencianas elevaron aún más su nivel. Se impusieron con autoridad a Bball Center (21-9) en cuartos y a La Celeste (16-5) en semifinales. En la final, el conjunto taronja se reencontró con PBL Las Rozas, logrando esta vez el triunfo (21-18) y cerrando así el torneo con una actuación brillante.

La próxima cita del equipo será los días 22 y 23 de noviembre, en la nueva Liga 3.