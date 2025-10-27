Valencia Basket - Fenerbahçe: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo
El Roig Arena acoge esta semana un auténtico partidazo en la Euroliga frente al conjunto turco uno de los más poderosos de todo el continente.Consulta el horario y cómo ver el partido en vivo
La Euroliga vuelve esta semana al Roig Arena. El Valencia Basket continúa su camino en la máxima competición europeo después de firmar un pleno en Liga Endesa con la victoria frente al Joventut. El equipo de Pedro Martínez buscará la cuarta victoria en la Euroliga, donde lleva un balance de 3-3. El Valencia Basket ganó su último duelo continental al Olimpia Milano con un triplazo de Jean Montero.
Ahora el Roig Arena se prepara para recibir a uno de los mejores equipos de la Euroliga. El Valencia Basket medirá sus fuerzas contra el Fenerbahçe. El equipo turco está dirigido por Sarunas Jasikevicius, que tiene una plantilla de altos vuelos; Wade Baldwin, Scottie Wilbekin o Donta Hall, entre otros.
⏰ Hora y dónde ver el Valencia Basket - Fenerbahçe
Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana un partido vibrante en la Euroliga contra uno de los equipos más poderosos del contiente. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.
Así pues el partido se emitirá en Movistar Deportes. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.
Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Fenerbahçe de este martes 28 de octubre a las 21:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.
