Un Valencia Basket con sello de Estados Unidos

La llegada de Braxton Key vuelve a impulsar el ADN estadounidense en la plantilla del Valencia Basket. Y es que pese a la salida del club de Nate Sestina y de Ike Iroegbu, con el último fichaje del de Pennsylvania vuelven a ser siete los jugadores de la primera plantilla taronja nacidos en Estados Unidos.

Solo tres de ellos juegan como extracomunitarios, por lo que en cada partido de Liga Endesa o en la Copa del Rey, Pedro Martínez tendrá que seguir haciendo un descarte de entre Kameron Taylor, Omari Moore y Braxton Key, yal y como ocurría antes de la salida de un Nate Sestina que había sido siempre el descarte.

De entre los otros cuatro, Nate Reuvers juega con pasaporte de Hungría, Darius Thompson de Italia, Matt Costello de Costa de Marfil y el lesionado Ethan Happ, de Macedonia del Norte, aunque este último ha cumplido este lunes un año desde su último partido con el Valencia Basket.

Omari Moore y Nate Sestina, dos de los jugadores taronja nacidos en Estados Unidos. / acb Photo / Mariano Pozo

Siete jugadores que superan incluso la presencia de españoles, a pesar de ser una de las plantillas con más jugadores nacionales de la Liga Endesa, con Jaime Pradilla, López-Arostetegui, Josep Puerto, Sergio de Larrea, Yankuba Sima e Isaac Nogués.

El UCAM Murcia, el siguiente con cinco

Una situación que hace al Valencia Basket liderar el ranking de la ACB de jugadores de origen estadounidense en su plantilla, ya que solo se le acerca el UCAM Murcia con cinco; y el Barça, Hiopos Lleida, MoraBanc Andorra, Baskonia y Unicaja con cuatro cada uno. En el lado opuesto de este ranking está el Real Madrid, quien solo cuenta con un jugador de Estados Unidos en sus filas-, Chuma Okeke.

Partido de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, con 13 jugadores nacidos en EEUU con minutos. / M. A. Polo / VBC

Tras el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga

En la Euroliga, pocos equipos cuentan con tantos jugadores estadounidenses y de hecho solo les supera en esta faceta el Hapoel Tel Aviv, que tiene ocho: Chris Jones, Antonio Blakeney, Elijah Bryant, Collin Malcolm, Ish Wainright, Johnathan Motley, Tai Odiase y Dan Oturu. Además, cuentan también con otro norteamericano, el canadiense Tyler Ennis.

Eso sí, hasta semanas atrás, los taronja tenían también a ocho jugadores nacidos en Estados Unidos, sin Braxton Key aún pero con Sestina e Iroegbu.