Un arrollador Valencia BC tumba al campeón en el Roig Arena

A este Valencia Basket no le dan miedo las alturas y aunque delante tenía al vigente campeón de la Euroliga, volvió a demostrar que este año es capaz de ganar a cualquier equipo de Europa. Y más en un Roig Arena casi lleno de nuevo que disfrutó de un equipo que lo dio todo desde el primer minuto, hasta llegar al 94-79 final en un gran partido coral, en el que destacaron Taylor, Badio, Montero y Darius Thompson, todos por encima de los diez puntos.

Con la baja de última hora de Sergio de Larrea, Pedro Martínez no tuvo que hacer ningún descarte y salió de inicio con Jean Montero, Omari Moore, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. Un quinteto que abrió una rápida brecha en el marcador, con dos triples de Taylor y Pradilla al inicio y con Moore y Pradilla empujando hasta el 11-5, ya con Darius y Puerto en pista a los tres minutos.

El técnico taronja seguía moviendo el banquillo sin descanso en busca de la máxima intensidad en pista y lo conseguía con una defensa que asfixiaba a los de Jasikevicius, impotente ante el vendaval de juego local, con nuevos triples de Puerto y Darius y un parcial de 11-0 para poner el 27-10, con un 2+1 de Montero y un triple de Taylor. Eso sí, los taronja no pudieron mantener el +17 y, tras un triple de Melli, terminaba el primer cuarto 27-13.

Hasta el +24 de la mano de Taylor y Badio

Isaac Nogués, sin minutos en el primer cuarto, no tardaba en levantar a la afición con su intensidad y una de sus habituales recuperaciones en el centro de la pista, después de que Moore (con dos tiros libres) y Taylor, ampliaran la diferencia a +18 (31-13).

Los taronja no bajaban el ritmo y los vigentes campeones de Europa se veían incapaces de parar la avalancha local, con un gran juego coral y con Taylor y Badio haciendo disfrutar a la grada, que veía casi con incredulidad el 47-23 tras un triple del senegalés instantes después de que Jasikevicius parara el partido.

Omari Moore, en una acción defensiva ante el Fenerbahçe. / Germán Caballero

En el momento más crítico para el campeón turco, un triple de Jantunen y una canasta de Melli les daban algo de oxígeno y Pedro Martínez no dudaba el parar el partido, antes de que el rival se metiera más en el partido.

Josep Puerto volvió a castigar el aro visitante desde el 6,75, pero cuatro triples seguidos de Horton Jr. y Baldwin reducían la diferencia hasta el 51-35 al descanso.

El mejor ataque de la competición se imponía a la mejor defensa hasta esta jornada, con un ritmo intenso que beneficiaba el estilo de juego taronja, muy superior en acierto en triples y en rebotes y asistencias.

Intensidad máxima tras el descanso

Melli reducía diferencias en la vuelta a la pista, pero de nuevo un enérgico Badio catapultaba a los taronja junto a Pradilla y Montero para devolver un cómodo +19 (62-43) en el ecuador del tercer cuarto.

Los de Jasikevicius intentaban meterse de nuevo en el partido con un triple de Wilbekin y dos acciones de Horton Tucker, pero Puerto y Costello con un triple y Reuvers sumando bajo el aro mantenían un tranquilizador 74-53 a poco más de dos minutos del último período. Coolson y Wilbekin, desde el tiro libre, ponían el 74-56, pero en la última posesión del partido, Badio volvía a sumar bajo al aro para cerrar el cuarto 76-56 a falta de los diez últimos minutos.

Sin nervios pese a Biberovic

Aunque todo parecía perdido para el Fenerbahçe, el turco Tarik Biberovic se empeñaba en hacer creer a los visitantes hasta el final con cuatro triples y 14 puntos en poco más de 5 minutos. A los taronja les costaba atacar más, pero aún así, mantenían la cabeza fría para seguir pasándose el balón en busca de las mejores opciones, con Sako haciendo daño en la pintura y Moore y Montero sumando desde el 4,60.

Taylor y Darius, con un triple, cerraban el partido con el 94-79 definitivo, pese a que el Fenerbahçe lograba maquillar un poco el resultado. Una inyección de moral para el partido del jueves, de nuevo en el Roig Arena ante el Dubai.