Pedro Martínez y Sarunas Jasikevicius analizan el Valencia BC - Fenerbahçe

Pedro Martínez se fue satisfecho del trabajo de sus jugadores tanto en defensa como en ataque y destacó la capacidad del equipo de compensar los malos momentos que pueda tener puntualmente algún jugador. Un juego colectivo que les llevó a un gran triunfo ante el vigente campeón de Europa, el Fenerbahçe por 94-79.

Buena defensa

Como siempre, son vasos comunicantes, todo va ligado, hemos defendido bien, hemos de estar contentos por nuestra intensidad, por cómo hemos presionado la pelota, del esfuerzo y la agresividad, pero el ataque tiene también mucho que ver, cuando te salen bien las cosas en ataque defendes bien muchas veces, estás con más ganas. Ellos han estado muy desacertados en la primera parte y nosotros bien de intensidad.

Lesión de De Larrea

No es nada grave y a ver si se puede recuperar para el próximo partido, pero esto vale tanto para Yankuba como para Larry.

Talento colectivo

La suerte que tenemos es que tenemos muy buenos jugadores, con mucha calidad, que pueden hacer cosas muy positivas desde su talento, su mentalidad, es un arma que tenemos. El Papi no estuvo muy bien contra el Joventut y hoy ha estado muy bien, lo importante es que el equipo puede solucionar cuando algún jugador no está del todo bien. Son jugadores muy buenos, pero esto entra dentro de la normalidad, no ponerse demasiada presión, sobre todo cuando las actuaciones no son muy buenas.

Juan Roig, junto a Pedro Martínez tras el partido ante el Fenerbahçe. / Germán Caballero

Jasikevicius: "Felicito al Valencia BC, a Pedro y a la familia Roig"

Felicito al Valencia Basket, a Pedro Martínez y a la familia Roig por este Arena maravilloso, muy bonito. Perdimos el partido demasiado pronto, nos costaba defender al Valencia BC, llegábamos un segundo tarde en cada acción, hubo un par de momento en los que parecía que podíamos apretar el partido, pero no lo conseguimos y no habría sido mercido.

Mal juego

A veces pasa que llegas y no puedes hacerlo bien con tantos partidos que tenemos, siempre vamos uno o dos pasos por detrás, si te rompen no puedes hacer nada, al descanso llevábamos 51 puntos encajados, con muchos uno contra uno. Nos han ganado casi todas las batallas, en segunda parte metimos algo. Perdíamos de más de 20 puntos, era un poco feo.

Ajustes contra el Real Madrid

El ajuste principal sería pelear pero ahora mismo, no puedo pensar en ajustar cosas para el partido ante el Madrid.