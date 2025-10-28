Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Larrea, baja de última hora ante el Fenerbahce

El joven internacional arrastra molestias desde el partido liguero ante la Joventut

Sergio De Larrea, en el partido de Euroliga contra el Mónaco, ante Mike James.

Sergio De Larrea, en el partido de Euroliga contra el Mónaco, ante Mike James. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Agencias

EFE

El exterior vallisoletano Sergio de Larrea será baja este martes en el encuentro del Valencia Basket ante el Fenerbahce en la Euroliga según indicó el club 'taronja' que lo atribuyó a "pequeñas molestias" sin especificar más.

El Valencia señaló que el internacional las arrastra "del partido del domingo ante el Joventut" y que le impedirán estar disponible pero tampoco ha indicado si existe previsión de que pueda jugar el jueves ante el Dubai.

Su baja ante el Fenerbahce se une a la de Yankuba Sima y Ethan Happ y a la de Braxton Key, último fichaje del club y que aún no se ha incorporado a la plantilla.

