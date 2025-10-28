De Larrea, baja de última hora ante el Fenerbahce

El exterior vallisoletano Sergio de Larrea será baja este martes en el encuentro del Valencia Basket ante el Fenerbahce en la Euroliga según indicó el club 'taronja' que lo atribuyó a "pequeñas molestias" sin especificar más.

El Valencia señaló que el internacional las arrastra "del partido del domingo ante el Joventut" y que le impedirán estar disponible pero tampoco ha indicado si existe previsión de que pueda jugar el jueves ante el Dubai.

Su baja ante el Fenerbahce se une a la de Yankuba Sima y Ethan Happ y a la de Braxton Key, último fichaje del club y que aún no se ha incorporado a la plantilla.