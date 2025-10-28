De Larrea, baja de última hora ante el Fenerbahce
El joven internacional arrastra molestias desde el partido liguero ante la Joventut
EFE
El exterior vallisoletano Sergio de Larrea será baja este martes en el encuentro del Valencia Basket ante el Fenerbahce en la Euroliga según indicó el club 'taronja' que lo atribuyó a "pequeñas molestias" sin especificar más.
El Valencia señaló que el internacional las arrastra "del partido del domingo ante el Joventut" y que le impedirán estar disponible pero tampoco ha indicado si existe previsión de que pueda jugar el jueves ante el Dubai.
Su baja ante el Fenerbahce se une a la de Yankuba Sima y Ethan Happ y a la de Braxton Key, último fichaje del club y que aún no se ha incorporado a la plantilla.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Luto en el Valencia CF: Fallece José Manuel Ochotorena
- Mamardashvili llora la muerte de 'Ochoto', clave en su fichaje por el Liverpool
- Maracena – Valencia CF: horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Pedro Martínez habla de Braxton Key, nuevo fichaje de Valencia Basket
- La lesión de Lucas Beltrán, otra mala noticia tras la derrota
- El gran maestro de porteros
- Peter Lim lleva al Valencia de cabeza al descenso
- Las sinceras palabras de Cañizares sobre Ochotorena