Valencia Basket - Fenerbahçe: la Euroliga, en vivo y en directo

El Valencia Basket vuelve este martes a la Euroliga 2025. El conjunto taronja afronta un partido de altos vueltos en el Roig Arena. El Valencia Basket se medirá al 'todopoderoso' Fenerbahçe en un encuentro que promete ser eléctrico y de un gran nivel de baloncesto. Los valencianos buscarán la cuarta victoria en la Euroliga 2025. En el último martido lograron la victoria frente al Olimpia Milano con un triple de Jean Montero para poner el 3-3 en su balance en la clasificación. Así pues el mejor baloncesto europeo vuelve al Roig Arena con ganas de ver una victoria que ratifique la dinámica positva tras los triunfos frente a Milano y a Joventut el domingo en Liga Endesa.

Por su parte Fenerbahçe aterriza en el Roig Arena con dos victorias consecutivas en Euroliga frente al Bayern y al Anadolu Efes, pero con el mismo balance que Valencia Basket en la clasificación.

Jean Montero, en una charla con Pedro Martínez en la pista auxiliar del Roig Arena. / Germán Caballero

Valencia Basket - Fenerbahçe: Dos estilos opuestos

El enfrentamiento del martes será un choque de virtudes contrapuestas entre dos rivales que intentarán potenciar lo que hacen mejor. el Valencia Basket es el equipo que más puntos mete (94,2) con la mejor eficacia ofensiva (1,23) mientras que el Fenerbahçe Beko Istanbul es el equipo que menos puntos encaja (80,3) con la mejor eficacia defensiva de la competición (1,08).

El cuadro valenciano es el segundo más valorado (106,5) pero se mide al tercer equipo que menos valoración permite (85,7). Está entre los mejores en porcentajes de tiro pero se enfrenta a un rival que es el segundo que más baja la eficacia de sus oponentes (51,1% en eFG). Es el segundo que más asistencias da (20,7) pero se enfrenta ante el tercer equipo que menos asistencias permite.

En cuanto a los líderes de este Fenerbahçe mientras Wade Baldwin destaca con 14'8 puntos por partido seguido de Talen Horton-Tucker (13'5), mientras que en rebotes lo hace Devon Hall (4'3) y Nicoló Melli (3'8).

Así pues todo queda listo para una nueva cita en una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.

En apenas una hora arrancará el duelo en el Roig Arena entre el Valencia Basket y el Fenerbahçe. Ambos llegan igualados en la clasificación de la Euroliga con un balance de (3-3), solo que los taronja vienen de ganar al Olimpia Milano, mientras que los turcos suman dos triunfos seguido ante Bayern y Anadolu Efes.