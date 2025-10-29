La Euroliga multa al dueño del Hapoel tras su mensaje en redes a Pedro Martínez

La Euroliga ha multado con cinco mil euros al presidente del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, por haber faltado el respeto en las redes sociales a otra persona, un castigo que llega tras haber enviado un mensaje en X al técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez.

Tras conocerse que la Euroliga autorizaba a los equipos israelíes a jugar sus partidos como local a partir del 1 de diciembre en sus pabellones tras el acuerdo de paz entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y el grupo islámico Hamas hace unos días, el técnico del Valencia Basket dijo que estaban intranquilos por tener que viajar a Tel Aviv y pidió que la Euroliga aclarara por qué había elegido esa fecha.

La réplica de Yannay

Horas después, Yannay envió un mensaje dirigido a Martínez sobre una noticia que recogía sus declaraciones en el que dijo que, con un balance de un triunfo y tres derrotas, contra el Hapoel "no deberías estar muy tranquilo".

"Imaginate si es 1-4, tal vez el Valencia se piense contratar a un nuevo entrenador", apuntó.

El técnico, irónicamente le agradeció que se preocupara por su futuro y le dijo que no se preocupara porque todo estaba "bajo control". "Salud y paz para ti y los tuyos", completó.

Este miércoles, el entrenador se hizo eco en esa misma red social de una multa que la Euroliga no especifica si llega por el mensaje que le envió.