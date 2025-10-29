Horario y dónde ver el partido de Valencia Basket ante Olympiacos

Turno este miércoles para Valencia Basket en la EuroLeague Women. El conjunto taronja recibe en el Roig Arena a Olympiacos en el inicio de la segunda vuelta de la primera fase de la máxima competición europea, correspondiente a la Jornada 4. La cita es este miércoles 29 de octubre a las 20:00 horas. Encuentro que podrá verse en directo en Movistar y À Punt.

En el ecuador de este primer tramo de competición y con un 2-1 para las taronja con dos triunfos fuera de casa, el conjunto taronja quiere tener más cerca la clasificación para la segunda fase con su primera victoria de EuroLeague Women en el Roig Arena. Las de Rubén Burgos llegan con problemas en la posición de alero, pues Alina Iagupova, Tanaya Atkinson y Leo Fiebich son duda para el partido. La estadounidense por un golpe en la mano que se dio durante un entrenamiento en Miskolc, que le ha impedido disputar los dos últimos partidos, la ucraniana continúa indispuesta con fiebre y la alemana sufre de unas dolorosas ampollas en los pies que le han impedido formar parte de los últimos entrenamientos. Dependiendo de la situación de estas tres jugadoras completará la plantilla la jugadora vinculada Paula Saravia.

74-97 en la ida en Atenas

El conjunto taronja sacó una buena victoria en Atenas para sumar su primer tanto en el estreno de la EuroLeague Women. Un partido que destacó por los altos porcentajes taronja tanto en tiros de dos (73,3%) como de tres (12/28, 42,9%), con una actuación estelar de Kayla Alexander (23 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 30 de valoración), que le permitió ser elegida mejor jugadora de la jornada. Por parte del conjunto griego hizo mucho daño la extaronja Eleanna Christinaki con 26 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 1 robo.

Rubén Burgos, en un partido entre el Valencia Basket. / Germán Caballero

2-1 en el grupo

El equipo de Rubén Burgos ocupa en estos momentos la segunda posición del grupo C con un 2-1, resultado de las victorias en las pistas de Olympiacos y DVTK y la ajustada derrota ante el Fenerbahce Opet en el Roig Arena. El combinado turco lidera el grupo, mientras que el equipo griego persigue a las taronja con un 1-2. DVTK HUNTHERM se sitúa último debido a sus tres derrotas y ya casi sin opciones de clasificación para la siguiente ronda.