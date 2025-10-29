Nate Reuvers y Darius Thompson avisan sobre el partido ante Dubai Basketball

Con la moral por las nubes tras arrollar este martes al Fenerbahçe, actual campeón de Europa, en el Roig Arena, Valencia Basket afronta el segundo partido de Euroliga de la semana, de nuevo en su pabellón, y esta vez ante Dubai Basketball (jueves 30, 20:30h). Será el partido correspondiente a la octava jornada de la competición europea tras los siete partidos disputados ya hasta la fecha en los que el conjunto taronja ha ganado cuatro y ha perdido tres.

Nate Reuvers y Darius Thompson han sido los jugadores encargados de analizar el partido y ambos han coincidido en que lo de Fenerbahce ya es pasado y que el de este jueves será un partido de máxima exigencia.

El pívot de Minnesota señaló que "en esta competición todos los partidos son durísimos, no hay partidos fáciles. Nos enfrentamos a un equipo con mucho talento. Tenemos que hacer lo que dependa de nosotros para jugar a nuestro estilo, jugar a nuestra manera. Si lo conseguimos, tendremos opciones de ganar. Ellos tienen buenos jugadores interiores, tenemos que dar lo mejor de nosotros otra vez mañana y tratar de conseguir la victoria".

Sobre volver a jugar en el Roig Arena, Reuvers destacó la importancia que tiene sentirse arropado: "Es genial tener a los aficionados aquí en casa, nos dan energía".

Crecimiento personal

Reuvers también habló de su situación personal dentro del equipo, destacando que cada vez se siente más cómodo: "Me siento muy bien hasta ahora. Es el mismo sistema que la temporada pasada. Así que siento que sigo desarrollándome y mejorando cada año. Y también sintiéndome más cómodo con el equipo. Creo que tenemos un gran equipo este año. Y la confianza es clave".

SPD. VLC. Valencia. Valencia Basket- fenerbahce de Euroliga en el Roig Arena / GermÃ¡n Caballero

Darius Thompson no se fía de nadie

En la misma línea de su compañero de equipo, Darius Thompson no quiso darle demasiado bombo a la meritoria victoria conseguida este martes y avisó que en Euroliga cualquier rival es capaz de ganar: "Esta es una temporada difícil para todos los equipos. Nadie está realmente a salvo contra nadie. Sales ahí cada noche e intentas dar lo mejor de ti y ver hasta dónde puedes llegar cada día. Porque cualquiera puede ganar a cualquiera o ser derrotado por cualquiera. Así que realmente no miras a cada oponente pensando que es mejor o peor que otro equipo. Simplemente sales ahí y das tu mejor esfuerzo. Anoche conseguimos la victoria e intentaremos hacer lo mismo el jueves"