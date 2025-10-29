El recuerdo del Valencia Basket a las víctimas de la DANA

El Valencia Basket, uno de los clubes que más se implicó en la reconstrucción del deporte tras la DANA, recordó este miércoles 29 de octubre en sus redes sociales a las víctimas de la barrancada que el pasado 29 de octubre de 2024. Justo un año después de la DANA que asoló varias comarcas de Valencia, el club lanzó un mensaje alabando la "unidad y solidaridad" que mostró la sociedad para salir adelante.

El mensaje del Valencia Basket:

"Hace un año nos golpeó la DANA. En nuestro corazón siguen las víctimas y sus familias. También la unidad y la solidaridad que mostramos como sociedad", señala el club en un mensaje en sus redes.

"Con esfuerzo y determinación seguimos levantándonos y saliendo adelante. Todo un orgullo que a través del baloncesto pudiéramos poner nuestro granito de arena", añade.

El Valencia Basket se volcó con los clubes de baloncesto afectados

Tras la DANA Valencia Basket se unió a la Fundación Trinidad Alfonso para colaborar en el objetivo de este plan de ayudas directas y finalistas con el objetivo de acelerar la vuelta a la normalidad deportiva en las localidades afectadas. Valencia Basket se encargó directamente de las ayudas a los clubes de baloncesto damnificados. De esta manera, son numerosas las entidades que se beneficiaron de la recepción de nuevo material deportivo y de las ayudas para desplazamientos y alquiler de pistas en las que poder continuar con la actividad. En total, 14 clubes recibieron la ayuda del Valencia Basket.

El Valencia Basket entregó material a los clubes afectados tras la DANA / VBC

L'Alqueria del Basket, centro de operaciones

L'Alqueria del Basket cambió su función habitual para convertirse en centro de operaciones del ejército y las fuerzas de seguridad que colaboraron en la reconstrucción. En las primeras horas de la catástrofe, además, las instalaciones de l'Alqueria sirvieron de refugio a cientos de afectados que habían perdido sus casas y necesitaban un techo bajo el que cobijarse. Tras finalizar la tarea de dar alojamiento a las personas afectadas por la DANA que no podían volver a sus casas y dotarlas de recursos durante más de tres días, L'Alqueria del Basket se convirtió en base de operaciones para todas las unidades del ejército externas a Valencia que se desplazaron para colaborar en las zonas afectadas. Con capacidad para hasta 300 personas, la instalación sirvió de centro de operaciones.

El 12 de noviembre de 2024 y tras aplazar varios partidos, el Valencia Basket volvía a jugar en la Fonteta. El partido de Eurocup frente al Olimpija Ljubljana en un partido en el que se rindió homenaje a todas las víctimas y afectos. Además el club puso medidas de ayuda para los abonados taronja y organizó un sistema de traslado en autobuses para que los aficionados, aislados en las zonas afectadas y que habían perdido sus vehículos, pudiesen desplazarse para ver los partidos de su equipo en la Fonteta.