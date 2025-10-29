"La gran diferencia ha sido la anotación de nuestro banquillo"

Tras la arrolladora victoria frente a Olympiacos, Rubén Burgos tomó la palabra en rueda de prensa para analizar lo sucedido y se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadoras, aunque también destacó algunnos puntos que sigue haciendo falta mejorar.

"Estamos contentas, ha sido un partido completo del equipo, sabíamos cómo queríamos jugar tras el partido en Grecia, con mayor intensidad. Son un equipo con buen quintento, de calidad, queríamos tener más esfuerzo físico. La gran diferencia es la anotación de nuestro banquillo comparado con el suyo, hemos dominado, hemos compartido bien el balón y hemos tenido solidaridad en ataque e intención. Satisfechas con eso".

El técnico de valencia Basket también avisó que "siempre hay detalles a mejorar. En el descanso hemos hablado de hacer otros 20 min consistentes. El rebote creo que venimos de varios partidos ya que sus interiores nos castigan. Ahora a recuperarse físicamente, ha sido un partido físico y continuar trabajando. Estuadiantes será igual de exigente".

Sobre la diferencia de anotación del equipo, que está siendo más alta en Euroliga que en Liga Endesa, Rubén Burgos dijo que "no todo depende de nosotras, hay diferentes planes de partido y te adaptas. La liga española es exigente, hay más scouting y estamos recibiendo defensas más estratégicas que en Euroliga. Todos los partidos son diferentes y los aciertos a veces no los controlas. Hoy me ha gustado que hemos querido tirar de tres y hemos hecho posesiones rápidas".

Precisamente respecto a ese número alto de posesiones, el entrenador taronja explicó que "siempre intentamos jugar a un ritmo alto, las últimas temporadas estamos entre los equipos con mayor número de posesiones, venimos mejorando. Tenemos que ser un equipo completo que sepa adaptarse a distintos guines de partido. Podemos seguir diferentes planes porque no siempre funciona lo que tú quieres que ocurra en pista".

Leti Romero / EUROLEAGUE

Leti Romero, la jugadora más valorada

Como jugdora más valorada del partido acabó Leti Romero, que también analizó el partido: "Estamos mejorando día tras día, creo que hay detalles que pulir y en los que trabajar, pero viendo la parte positiva es que el equipo está trabajando duro, hoy vi que todas estábamos metidas, concentradas y cada una aportando su parte y dando el máximo al equipo".

Sobre su estado de forma actual y situación expresó: "Llevo muchos años en el club y me siento cómoda, me lo dan todo y para mí es un lujo poder jugar aquí, representar al club. Este inicio de temporada es un equipo nuevo, hay que adaptarse, yo intento encontrar mi sitio en el equipo y saber cómo tengo que hacer las cosas par aportar el máximo. Cada vez me encuentro mejor. Podemos hacer muchas cosas grandes".