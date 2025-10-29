Valencia Basket arrolla a Olympiacos con otra exhibición en el Roig Arena

Valencia Basket recibía a Olympiacos con el claro objetivo de lograr una victoria que pusiera tierra de por medio con las griegas en el Grupo C de Euroliga y asentara la segunda posición por detrás del Fenerbahce. Sin titubeos, las de Rubén Burgos salieron al cien por cien desde la primera acción y completaron un partido soberbio, generando tiros liberados en ataque y asfixiando al conjunto rival en defensa. Las taronja fueron construyendo poco a poco su distancia y llegaron al último cuarto con 30 puntos de ventaja y el partido visto para sentencia. Con el bocinazo final, 99-57 y hasta cinco jugadoras acabaron con dobles dígitos de anotación.

Que Kayla Alexander comience dominando la pintura empieza a ser lo habitual en los partidos de Valencia Basket, y ante Olympiacos no fue diferente. Un rebote ofensivo con su posterior 2+1 fue la mejor forma de arrancar que pudo encontrar la norteamericana, dejando claro desde el primer momento el ritmo que quería imponer Valencia Basket. Los primeros ataques taronjas fueron académicos: aprovechando emparejamientos favorables para sacar faltas, encontrando tiros liberados y descifrando vías de penetrar a canasta. Raquel Carrera también sacaba ventaja de su físico, mientras que Elena Buenavida sumaba de tres con puntería desde la larga distancia.

Fue avanzando el primer cuarto y quien cogió la batuta del partido fue Leti Romero, autora de grandes acciones tanto en anotación como asistiendo. A su ritmo y gracias a una defensa muy pegajosa del conjunto taronja, las de Rubén Burgos fueron construyendo la primera ventaja importante del partido, que ya casi pasaba los dobles dígitos. Las interiores de VBC, ahora con Ara Fam en pista, seguían encontrando puntos con relativa facilidad, mientras que Olympiacos sudaba sangre para conseguir sumar. El primer cuarto lo cerró un buen robo de balón que permitió la canasta fácil de Fiebich. Tras el primer periodo, 25-13 para las toronja.

Sin opción para Olympiacos

Olympiacos saltó al segundo cuarto dispuestas a reaccionar, pero siempre que conseguían anotar se topaban con una respuesta inmediata de VBC. Las primeras acciones fueron así: Abdelkader contestó la canasta inicial del conjunto griego y Awa Fam, desde la larga distancia, hizo lo propio con un triple de Kollatou.

El partido había entrado en un tramo de intercambio de canastas, con las griegas más acertadas y reduciendo, por momentos, la ventaja a menos de 10 puntos. Pero Valencia Basket quiso volver a poner tierra de por medio y lo hizo con un parcial 7-0 en el que volvió a demostrar que estaba manejando todos los registros. Buenavida conectó un triple, el segundo en su cuenta particular, Queralt robó el balón y anotó en la acción inmediata, y Buenavida emuló a su compañera, volviendo a robar y anotando una bandeja sencilla. En un abrir y cerrar de ojos, +16 para Valencia Basket.

Tras el tiempo muerto que tuvo que pedir el técnico griego, VBC no redujo marcha, y Olympiacos tampoco logró escapar de su colapso salvo un triple de Lache Woolfolk. Por el bando taronja, Raquel siguió anotando y Abdelkader castigó con otro triple. Al final de la primera parte, VBC mandaba 51-32.

A Valencia Basket le faltaba ponerle la puntilla al partido y eso fue tarea para el tercer cuarto. Para no romper la costumbre, Alexander arrancó la segunda mitad como comenzó la primera, anotando con facilidad. Tampoco aflojó el ritmo la incombustible Elena Buenavida, que encontró canasta con una penetración con clase. Olympiacos conectaba de vez en cuando, pero las taronja anotaban en casi todas sus acciones, ampliando poco a poco su ventaja.

Fiesta de triples definitiva

El punto final definitivo fue con la fiesta de triples taronja que comenzó Leti Romero, continuó María Araujo y culminó Abdelkader con dos consecutivos. El acierto desde la larga distancia sumado a la asfixiante defensa en el otro lado de la cancha hizo que la diferencia en el marcador creciera a más de 30 puntos, dejando el partido ya visto para sentencia. En los últimos segundos, intercambio de canastas culminado con otro triple, esta vez de Fiebich, que dejó el marcador 74-44 a falta de un cuarto.

Con un mundo de distancia entre ambos equipos, el último cuarto era un mero trámite, pero aún así Valencia Basket salió sumando de tres en tres, con un 2+1 y dos triples que ampliaron todavía más la distancia. Era momento de poder aflojar, pero ni por esas afljó el rimo el conjunto taronja, que siguió generando buenos tiros en ataque. Los minutos finales transcurrieron sin demasiada historia dada la abismal diferencia en el marcador y lo más destacado fue el triple final de la joven Paula Saravia con el que el Roig Arena se vino abajo. El resultado final fue de 99-55.