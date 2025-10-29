Valencia Basket - Dubai: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo

La Euroliga se presentaba con fuerza esta semana al Roig Arena. El Valencia Basket continúa su camino en la máxima competición europeo después de firmar un pleno en Liga Endesa con la victoria frente al Joventut. El equipo de Pedro Martínez buscará la quinta victoria en la Euroliga, donde lleva un balance favorable de 4-3. El Valencia Basket ganó su último duelo continental al poderoso Fenerbahçe gracias al partidazo de hombres como Taylor o Badio.

Pradilla y Badio, de nuevo destacados ante el Fenerbahçe / Germán Caballero

Ahora el Roig Arena se prepara para recibir a uno de esos equipos capaces de lo mejor y lo peor. El Valencia Basket medirá sus fuerzas contra el adinerado Dubai. El equipo de Emiratos está dirigido por Jurica Golemac, que tiene una plantilla a viejos conocidos de la Liga Endesa como el exmadridista Musa o el extaronja Prepelic. Además, cuenta con otros grandes anotadores como Bacon, Kabengele y Petrusev, su jugador más en forma.

⏰ Hora y dónde ver el Valencia Basket - Dubai Basketball

Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido vibrante en la Euroliga tras doblegar el martes al Fenerbahçe en el Roig Arena. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.

Así pues el partido se emitirá en M+ Deportes. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Dubai de este jueves 30 de octubre a las 20:30 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.