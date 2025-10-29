El Valencia Basket, lanzado en Europa, recibe al debutante Dubai

Tras la brillante victoria lograda el martes ante el vigente campeón, el Fenerbaçe, el Valencia Basket tan sólo 48 horas después, vuelve a la carga en la Euroliga y de nuevo en el Roig Arena. Los de Pedro Martínez reciben este jueves 30 de octubre al Dubai Basketball (20:30h, Roig Arena, Deportes por M+). La octava jornada depara la visita a València de uno de las grandes novedades esta temporada en la Euroliga, el debutante Dubai. Será el tercer partido de los taronja en tan sólo cinco días, eso sí, los tres han tenido por escenario el Roig Arena. El domingo superaron al Joventut en Liga, el martes al Fenerbahçe en la Euroliga, este jueves reciben al Dubai y cerrarán esta serie de compromisos en el Roig Arena midiéndose al Recoletas Salud San Pablo Burgos el domingo 2 de noviembre a las 18:00h en un partido de la jornada 5 de la Liga Endesa.

El técnico taronja, Pedro Martínez seguirá sin contar con Yankuba Sima que todavía no está recuperado de su lesión mientras que Sergio de Larrea, que se perdió el partido ante el Fenerbahçe por unas pequeñas molestias en un pie será duda.

Balance taronja positivo en la Euroliga

Valencia Basket, antes del inicio de la jornada ocupaba la 7ª posición de la EuroLeague con un balance de 4-3. El Dubai Basketball estaba en la 13ª posición con un balance de 3-4, aunque el del Roig Arena será su sexto partido como visitante de sus primeros ocho compromisos en la Euroliga. El conjunto árabe se ha impuesto como local al Partizan Mozzart Bet Belgrade y el FC Barcelona y ganó con contundencia en la cancha del Fenerbahçe Beko Istanbul, aunque ha perdido en sus dos últimas salidas en Lyon la semana pasada y el martes en Vitoria. Con Petrusev como tercer jugador más valorado del torneo y formando junto a Kabengele una de las mejores parejas interiores de la competición y teniendo en Wright y Bacon una de las duplas exteriores que más juegan, este joven equipo cuenta en sus filas con dos jugadores con pasado taronja como Klemen Prepelic y Justin Anderson.

El Dubai será el rival número 109 del historial en competiciones internacionales del conjunto taronja. También supone la primera ocasión en que el Valencia Basket se enfrenta a un equipo representativo de los Emiratos Árabes Unidos, lo que sube a 28 las nacionalidades diferentes de los oponentes con los que se ha encontrado Valencia Basket en su trayectoria en torneos continentales.

Las claves

Valencia Basket llega a esta octava jornada de la EuroLeague como primer clasificado tanto en puntos anotados (94,1) como en la eficiencia ofensiva (con un OER de 1,23) pero en este partido tendrá el reto de mantener sus buenos registros ofensivos ante un Dubai Basketball que es el equipo que más hace bajar los porcentajes de tiro de dos de sus rivales. Los hombres de Golemac minimizan el acierto en la pintura de sus oponentes hasta un 50,5%. El equipo taronja también lidera el torneo en porcentaje de rebote capturado (54,5%) y destaca en el porcentaje de rebote ofensivo (segundo con un 39,4%), en la eficacia de tiros de campo (tercero con un 57,2%) y en el porcentaje de puntos de banquillo (tercero con un 49,5%). Sin ser ni siquiera Top-5 en faltas recibidas, el Dubai Basketball es el que más provecho saca a sus visitas al tiro libre, ya que obtiene el 23,6% de sus puntos desde la línea de personal. Nadie en la EuroLeague mejora estas cifras.

El rival: Dubai Basketball

El propio Valencia Basket analiza así a su rival de este jueves: Kabengele siempre ha salido en el quinteto titular en los partidos de Euroliga y cuando no ha sido Petrusev el que ha formado a su lado, ha sido Davis Bertans (11,7 puntos con un 39,1% en triples) su pareja interior. McKinley Wright IV (8,7 puntos, 2,4 rebotes, 5,6 asistencias y 1,4 recuperaciones) ha sido el base titular y es el segundo jugador que más tiempo pasa sobre la pista (31:15 minutos). Dwayne Bacon (14,3 puntos, 4,4 rebotes y 2,6 asistencias para 12,1 de valoración) siempre ha salido como alero desde el inicio y es el quinto que más juega (30:03 minutos). Tras la lesión de Musa, ha sido el extaronja Klemen Prepelic (4,7 puntos y 2,1 asistencias) el que ha completado el quinteto tipo aunque Kosta Kondic (6,5 puntos) y Awudu Abass también han tenido oportunidades desde el inicio. Debido a los problemas físicos de sus exteriores, llegaron Taran Armstrong y Boogie Ellis (aunque el segundo no ha tenido aún la opción de estrenarse en Euroliga) y cuenta con otro extaronja como Justin Anderson (2,6 puntos y 2,2 rebotes) y Nemanja Dangubic para alargar la rotación exterior. Por dentro Sertac Sanli y Kenan Kamenjas dan relevos a los hombres grandes.