El Valencia Basket quiere poner tierra de por medio con Olympiacos

El Roig Arena continúa con su 'semana taronja'. Tras la victoria del equipo masculino ante el Fenerbahçe el martes, este miércoles 29 de octubre (20:00h, Roig Arena, Movistar y À Punt) le toca al equipo femenino, que también en la Euroliga, afronta un partido de vital importancia. Las de Rubén Burgos reciben al Olympiacos en un partido que puede ser clave para el futuro del grupo C ya que una victoria taronja permitiría al Valencia Basket dar un gran paso para consolidar la segunda posición del grupo y poner tierra de por medio con las griegas. Una derrota de las locales, sin embargo, dejaría la clasificación muy apretada.

El Valencia Basket, que en la primera jornada ya superó a Olympiacos a domicilio ahora, en el Roig Arena, y en la cuarta jornada, tratará de repetir triunfo. El Valencia llega a la jornada como segundo clasificado del grupo C con un balance de dos victorias y una derrota, mientras que el Olympiacos es tercero después de haber cosechado dos derrotas en tres partidos. Ganando hoy, las de Rubén Burgos afianzarían la segunda posición y continuarían su acoso al líder del grupo, el Fenerbahçe. Después de haber ganado con facilidad en la anterior jornada al DVTK Huntherm (64-99) el Valencia Basket llega con la moral muy alta a esta cuarta jornada.

Tres importantes dudas

El principal problema para Rubén Burgos es el juego exterior ya que afronta el partido con la duda de tres jugadoras en la posición de alero: Tanaya Atkinson, Alina Iagupova y Leo Fiebich. La estadounidense por un golpe en la mano que se dio durante un entrenamiento en Miskolc, que le ha impedido disputar los dos últimos partidos, la ucraniana continúa indispuesta con fiebre y la alemana sufre de unas dolorosas ampollas en los pies que le han impedido formar parte de los últimos entrenamientos. Dependiendo de la situación de estas tres jugadoras completará la plantilla la jugadora vinculada Paula Saravia. A estas dudas se suma la baja de Cristina Ouviña que todavía no está lista para reaparecer tras su maternidad.

Plantillas / VBC

Segundo partido en casa en ocho días

Valencia Basket sacó una buena victoria en Atenas para sumar su primer tanto en el estreno de la EuroLeague Women. Este será el segundo partido de los tres seguidos que disputa Valencia Basket en el Roig Arena en 8 días. El primero fue el pasado domingo en LF Endesa ante Hozono Global Jairis con victoria. El segundo será este miércoles contra Olympiacos y el tercero y último el domingo, de nuevo en LF Endesa, ante Movistar Estudiantes. Posteriormente, el conjunto taronja viajará a Estambul en EuroLeague Women y a Vitoria en competición nacional, justo antes del parón de selecciones por la ventana FIBA, que tendrá una duración de dos semanas.

En este inicio de EuroLeague Women con solo tres partidos disputados ya hay algunas estadísticas en las que está destacando Valencia Basket. A nivel grupal es el equipo más anotador con una media de 89,3 puntos por partido, por delante de Fenerbahce que anota un promedio de 86. Es también primero en rebotes, con 43 de media por encuentro, y en asistencias, con 25 por partido, y segundo en valoración con 111,7 créditos de promedio.

Respecto a jugadoras Kayla Alexander es la mejor valorada de la competición con 22 créditos de media y cuarta en anotación con un promedio de 17,3 puntos por partido. Leticia Romero es la segunda mejor asistente con sus 8 pases de canasta por encuentro.

El rival: Olympiacos

El conjunto griego llega a este punto de la competición en tercer lugar y con un balance de 1-2, con victoria ante DVT y con derrotas frente a Fenerbahce y Valencia Basket. A falta de tres jornadas todavía tiene altas opciones de pasar a la segunda ronda, pues pasan tres de los cuatro equipos que conforman el grupo. Sin embargo, su objetivo es sumar más victorias que le permitan llegar lo más lejos posible en esta temporada de la EuroLeague Women.

En ese objetivo la jugadora que está liderando a Olympiacos es la extaronja Eleanna Christinaki, que no solo destacó en el partido contra Valencia Basket. La exterior griega es la máxima anotadora de la competición continental, puesto que ha promediado en estos tres partidos 20 puntos a los que suma 5,3 rebotes, casi 2 asistencias, 2 robos y 18,3 de valoración. Otras jugadoras que están siendo importantes en la plantilla son Woolfolk, que promedia 14,7 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y 17,3 de valoración y Johnson, que produce una media de 13 puntos, 7 rebotes, 1,7 asistencias, 1 tapón y 16,7 de valoración.