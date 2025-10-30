EUROLIGA
Pedro Martínez: "El cambio defensivo en el último cuarto ha sido decisivo"
El técnico taronja puso en valor el trabajo de los jugadores en el último tramo del partido y el apoyo final de la afición
Tras la ajustada victoria ante el Dubai por 80-78, Pedro Martínez destacó el cambio defensivo que experimentó su equipo en el último cuarto ,como clave en el triunfo. "Ha pasado así. Hemos presionado muy bien y les hemos provocado pérdidas. Creo que ha sido decisivo, hemos tenido un cambio de ritmo defensivo que nos ha ido muy bien", aseguró en la sala de prensa.
El técnico dijo que el rival, "con su estrategia defensiva" les sacó del partido en la primera mitad. "Estuvieron muy agresivos y hemos perdido muchas pelotas, en la segunda han estado más conservadores y eso nos ha llevado a ataques más largos pero creo que el balance no nos ha salido bien", desgranó.
Apoyo de la afición
"Hemos vivido del rebote en ataque y después de ser mas agresivos en defensa en el último cuarto. Además en los tres primeros hemos notado cierto frío en el Roig Arena y en el último cuarto sí que hemos notado el calor de la grada. No se sabe nunca qué es primero", apuntó.
Braxton Key
El técnico habló de la llegada del estadounidense Braxton Key, que completó este jueves su fichaje por el club. "Llegó ayer y ha entrenado un poco fuera del grupo y a partir de mañana iniciamos el proceso de meterlo en dinámica. Tenemos que enseñare muchas cosas y no se trata de meterle sin suficiente trabajo. Ahora es un elemento extraño y esperamos que deje de serlo pronto", destacó.
Jurica Golemac
Por su parte el técnico del Dubai Jurica Golemac felicitó al Valencia BC por un triunfo que dijo fue "duro" porque dominaron casi todo el choque, pero dijo que "un par de pérdidas" les condenaron.
"El Valencia BC es un muy buen equipo, especialmente cuando juegas como visitante. Es muy difícil ganarle y más como visitante. Tres o cuatro muy malas decisiones cuando teníamos que haber jugado más largo y obligarles a defender les han permitido volver al partido", concluyó.
