Taylor y Moore lideran la sufrida victoria ante el Dubai

El Roig Arena vivió una de las grandes noches europeas, ante un nuevo rival, pero con un potencial que da más valor aún a la sufrida victoria del ante el Dubai (80-78). Un partido que se decidió en los últimos segundos y que volvió a mostrar la versión competitiva de un equipo que tiene talento a raudales, tanto en ataque como en defensa. Eso sí, gran parte de la victoria estuvo en las manos de Taylor y Moore, acertados en los momentos decisivos del último cuarto y con 19 y 15 puntos respectivamente.

Sergio de Larrea, ausente ya el martes por unas molestias, volvió a quedarse fuera en un Valencia Basket que salía de inicio con Jean Montero, Omari Moore, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers.

Los taronja no tardaban en mostrar una de sus mejores armas y con dos triples de Montero y Reuvers abrían el marcador, con un primer parcial de 6-0 que se fue reduciendo poco a poco hasta llegar al 9-10 justo en el ecuador del primer cuarto, tras un triple de McKinley Wright IV.

Kameron Taylor, clave en la victoria taronja. / Germán Caballero

Ante el rival que más baja el porcentaje de dos de los rivales, los de Pedro Martínez buscaban la línea de 6,75 y de hecho, no anotaron su primera canasta de dos casi hasta los ocho minutos de partido, con el 14-18 que puso Darius Thompson. Taylor anotaba antes el tercer triple de los taronja, pero a continuación vino un duro parcial de 0-12 que llevó el 9-16 al marcador.

Un aviso ante el que reaccionó rápido el Valencia BC, para cerrar el primer período con un parcial de 9-0 que puso el 23-20 al final de los primeros diez minutos, con un triple de Moore sobre la bocina tras dos buenas acciones de Costello y Pradilla en la zona.

Segundo cuarto

Petrusev, que ya había hecho daño en el primer cuarto, abría el segundo con tres puntos para igualar el marcador, aunque el peligro en la vuelta a la pista llegó en las manos de Bertans, con dos triples consecutivos.

Los puntos llegaban en cuentagotas, Taylor permitía que la distancia no se ampliara y Badio, con un triple, devolvía la ventaja a los locales con un 30-29 a los cuatro minutos de la reanudación.

El extaronja Justin Anderson sumaba sus primeros puntos del partido, pero fue Darius Thompson, con un espectacular mate, quien puso en pie a la afición en la siguiente acción.

Un mate de Sako en el partido ante el Dubai en el Roig Arena. / Germán Caballero

Petrusev volvía a sumar, pero quien aparecía ahora era su compañero en el juego interior Mfiondu Kabengele, quien castigaba una y otra vez el aro taronja hasta llevar a los suyos al 38-41 al descanso, tras dos tiros libres de Montero que cerraron la primera parte, en la que no jugó ni un minuto el extaronja Klemen Prepelic.

Problemas para anotar de dos

La dupla de interiores del Dubai volvía a castigar a los taronja en el regreso a la pista, con Petrusev y Kabengeli empujando a los suyos hasta el 40-50 después de otras dos acciones de los exteriores Ellis y Wright IV.

Pese a la respuesta de Pradilla, a los taronja les volvía a costar anotar de dos y el oxígeno llegaba con los triples de Badio, Darius y Costello, que precedieron un mate de Sako a asistencia de Montero para poner el 52-55 que metía de lleno a los locales en el partido.

Llegaba un intercambio de canastas hasta el 60-64, con todo por decidir a falta de los últimos diez minutos tras una última entrada a canasta del siempre enérgico Badio.

Momento Taylor y tensión al final

De nuevo Badio reducía diferencias con otra entrada a la vuelta a la pista, pero era Kameron Taylor quien asumía la responsabilidad anotadora en los primeros minutos, con dos triples y ocho puntos seguidos que permitían igualar el partido (70-70) a 6:15 del final. La defensa taronja subía de intensidad por momentos y llevaba los nervios al rival, más imprecisos que en los tres primeros cuartos.

La afición taronja, animando hasta el final en un partido de emociones. / Germán Caballero

Los nervios se notaban ya en la pista, llegaban errores y perdídas en ambos equipos y el Valencia BC y el Dubai se alternaban en el marcador, con tiros libres de Montero, un triple de Bacon y una bandeja de Moore (74-73), quien asumía después la responsabilidad cara al aro con el partido igualado hasta los últimos segundos.

Moore respondía a un triple de Bacon y a una canasta de Wright IV, para poner el 80-78 a 21:3 del final. Bacon se la jugaban en la última posesión y aunque falló el tiro y el Roig Arena explotó de alegría para celebrar la victoria, llegó al polémica con una falta señalada que permitió una última acción al Dubai a falta de 0,3 segundos, entre protestas de la afición local.

Bertans falló el lanzamiento tras recibir un pase desde la línea de fondo y ahora sí, se cerraba el partido con victoria taronja, la quinta en la actual Euroliga.

Ficha técnica:

80.- Valencia Basket (23+15+22+20): Montero (7), Moore (15), Taylor (19), Pradilla (5), Reuvers (3) -cinco titular- Badio (12), Thopmson (9), Nogués (-), López-Arostegui (-), Puerto (-), Costello (8) y Sako (2).

78.- Dubai (20+2123+14): Ellis (18), Bacon (10), Wright (7), Petrusev (17), Kabengele (9) -cinco titular- Abass (-), Bertans (6), Anderson (5), Kondic (6), y Kamenjas (-).

Árbitros: Ryzhyk (UKR), Dragojevic (MNE) y Radojkovic (CRO). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la fase regular de la Euroliga en el Roig Arena ante 10.462 espectadores. Antes del inicio del encuentro se proyectó un video para recordar la labor que hizo el Valencia Basket para ayudar a paliar los efectos de la dana que el pasado 29 de octubre de 2024 provocó 229 muertos en la provincia de Valencia e ingentes daños materiales.