Valencia Basket - Dubai Basketball: la Euroliga, en vivo y en directo

La Euroliga 2025 sigue en liza para el Valencia Basket esta semana con el segundo compromiso continental. El equipo taronja se mide a otro de los grandes equipos de esta edición 2025 de la Euroliga, un Dubai Basketball, que pone la nota exótica a la competición y también la del poderío económico. Pues los dubaitís han intentado completar un roster de ensueño para afianzarse entre los grandes equipos de la Euroliga 2025. El Valencia Basket se enfrenta al Dubai Basketball después de la victoria frente al Fenerbahçe. Un triunfo de prestigio ante el actual campeón de Europa, que ya sabe lo que es el 'rugido' del Roig Arena. Por su parte el Dubai Basketball llega a València en un mal momento, enlanzado dos derrotas consecutivas ante Baskonia (92-85) y ante ASVEL Villeurbanne (85-79)

Así pues el Valencia Basket se encuentra con un balance de 4-3 en la clasificación de la Euroliga 2025, acercándolo a las posiciones de TOP 8, mientras que el Dubai Basketball se encuentra con un (3-4) solo unos puestos por debajo del equipo de Pedro Martínez.

Omari Moore, en una acción defensiva ante el Fenerbahçe. / Germán Caballero

Valencia Basket llega a esta octava jornada de la EuroLeague como primer clasificado tanto en puntos anotados (94,1) como en la eficiencia ofensiva (con un OER de 1,23) pero en este partido tendrá el reto de mantener sus buenos registros ofensivos ante un Dubai Basketball que es el equipo que más hace bajar los porcentajes de tiro de dos de sus rivales. Los hombres de Golemac minimizan el acierto en la pintura de sus oponentes hasta un 50,5%.

En el roster del Dubai Basketball destacan en anotación Filip Petrusev (15'9 puntos por partido) y el ex Liga Endesa, Dzanan Musa (15 puntos por partidos). Otros nombres destacados del conjunto dubaití son; Dwayne Bacon (14'3 puntos, 4'4 rebotes y 2'6 asistencias), Davis Bertans (11'7 puntos por partido) o Justin Anderson, ex del Valencia Basket.

Así pues todo queda listo para una nueva cita en una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.

