El brutal mate de Darius Thompson que puso en pie al Roig Arena

En una plantilla llena de talento, difícil se hace señalar a un líder, pero si algo ha dejado claro en sus primeras semanas de taronja Darius Thompson, es que su fichaje ha sido todo un acierto, ganándose ya a una afición que lo conocía como rival pero que ahora disfruta de su experiencia y de su completo juego, en defensa y en ataque.

El estadounidense con pasaporte italiano está mejorando su estadística media en la Euroliga y también sus números en la acb respecto a los de su anterior etapa en el Baskonia, ya que ha pasado de los 10,2 a los 12,3 puntos de media; de los 2,5 rebotes a los 3; de 1,1 recuperaciones a 1,5; de 14,5 de valoración a 20 y, sobre todo, ha mejorado en mucho sus porcentajes de acierto en el tiro: en triples, del 40,8% al 46,2%; en tiros de dos, del 53,8 al 75% y en tiros libres, del 82,6% al 86,7%. Solo baja, de momento, en su media de asistencias, de 6,1 a 5,3.

También ha mejorado su promedio de Euroliga, con 13,2 puntos por los 11,1 de media que tenía; subiendo de 2,4 a 2,5 en rebotes y de 12,9 a 14,8 en valoración, a pesar de compartir minutos con jugadores del nivel de Omari Moore, Jean Montero, Brancou Badio, o De Larrea, entre otros.

Darius Thompson, en el partido ante el Dubai Basketball en la Euroliga. / Germán Caballero

Un mate para el recuerdo

Pero más allá de unos números que hablan por sí solos, Darius ha dejado ya varias acciones para el recuerdo y la última de ellas fue quizá la más espectacular, con un mate a una mano en el partido de Euroliga ante el Dubai este jueves en el Roig Arena.

Con 30-31 en el marcador y casi en el ecuador del segundo cuarto, el de Tennessee capturó un rebote en defensa, salió de la presión botando con su mano izquierda, cambió el balón a su derecha al cruzar media pista y aprovechó el espacio central para atacar el aro y machacar a una mano pese a la oposición del ex taronja Justin Anderson, otro portento físico.

La afición taronja se puso en pie al instante, unos se llevaban las manos a la cabeza y otros aplaudían la que sería sin duda la acción más espectacular del partido, que además permitía al Valencia BC recuperar una mínima ventaja en el marcador y ponerse 32-31.

El taronja acabó con 9 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, pero sobre todo, con el regalo de una acción que ya es historia del Roig Arena,