EUROLIGA
El brutal mate de Darius Thompson que puso en pie al Roig Arena
El estadounidense con pasaporte italiano protagonizó la acción más espectacular en el partido ante el Dubai
Capturó el rebote, cruzó la pista entera y machacó a una mano ante la oposición del extaronja Justin Anderson
Mejora sus números de su anterior etapa en España y su media en Euroliga y ya ha demostrado el acierto de su fichaje
En una plantilla llena de talento, difícil se hace señalar a un líder, pero si algo ha dejado claro en sus primeras semanas de taronja Darius Thompson, es que su fichaje ha sido todo un acierto, ganándose ya a una afición que lo conocía como rival pero que ahora disfruta de su experiencia y de su completo juego, en defensa y en ataque.
El estadounidense con pasaporte italiano está mejorando su estadística media en la Euroliga y también sus números en la acb respecto a los de su anterior etapa en el Baskonia, ya que ha pasado de los 10,2 a los 12,3 puntos de media; de los 2,5 rebotes a los 3; de 1,1 recuperaciones a 1,5; de 14,5 de valoración a 20 y, sobre todo, ha mejorado en mucho sus porcentajes de acierto en el tiro: en triples, del 40,8% al 46,2%; en tiros de dos, del 53,8 al 75% y en tiros libres, del 82,6% al 86,7%. Solo baja, de momento, en su media de asistencias, de 6,1 a 5,3.
También ha mejorado su promedio de Euroliga, con 13,2 puntos por los 11,1 de media que tenía; subiendo de 2,4 a 2,5 en rebotes y de 12,9 a 14,8 en valoración, a pesar de compartir minutos con jugadores del nivel de Omari Moore, Jean Montero, Brancou Badio, o De Larrea, entre otros.
Un mate para el recuerdo
Pero más allá de unos números que hablan por sí solos, Darius ha dejado ya varias acciones para el recuerdo y la última de ellas fue quizá la más espectacular, con un mate a una mano en el partido de Euroliga ante el Dubai este jueves en el Roig Arena.
Con 30-31 en el marcador y casi en el ecuador del segundo cuarto, el de Tennessee capturó un rebote en defensa, salió de la presión botando con su mano izquierda, cambió el balón a su derecha al cruzar media pista y aprovechó el espacio central para atacar el aro y machacar a una mano pese a la oposición del ex taronja Justin Anderson, otro portento físico.
La afición taronja se puso en pie al instante, unos se llevaban las manos a la cabeza y otros aplaudían la que sería sin duda la acción más espectacular del partido, que además permitía al Valencia BC recuperar una mínima ventaja en el marcador y ponerse 32-31.
El taronja acabó con 9 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, pero sobre todo, con el regalo de una acción que ya es historia del Roig Arena,
