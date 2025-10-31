Xabi López-Arostegui suma 100 partidos en Europa con Valencia Basket

Xabi López-Arostegui ya es jugador centenario con el Valencia Basket en Europa. El alero se convirtió anoche en el triunfo ante Dubai Basketball en el décimo jugador de la historia del primer equipo masculino del club valenciano que alcanza el centenar de partidos en competiciones europeas defendiendo la camiseta taronja.

El internacional español disputó su partido número 60 con Valencia Basket en la EuroLeague, lo que le coloca en la novena posición del histórico taronja en la máxima competición continental empatado con Rafa Martínez. Además, ha disputado 40 partidos de EuroCup con el equipo taronja, siendo elegido el curso pasado en el Segundo Mejor Quinteto de esta competición.

Top-20 en su quinta temporada

Xabi está atravesando su quinta temporada en Valencia Basket y recientemente entró en el Top-20 de partidos disputados con el primer equipo masculino del conjunto valenciano. En concreto, sus 232 choques como taronja le permiten ubicarse en la 18ª posición en el histórico.