Con refuerzos y la duda de Lekovic ante el Movistar Estudiantes

El Roig Arena acoge el tercer partido seguido del Valencia Basket femenino y el primero de los tres duelos que jugarán las de Rubén Burgos en apenas seis días, hasta el parón de selecciones. Y lo hace recibiendo a un Movistar Estudiantes que llega con una sola victoria en las cuatro primeras jornadas y que solo ha ganado uno de los 14 partidos precedentes en la máxima competición nacional.

Rubén Burgos, además, recupera para este encuentro a dos de las jugadoras ausentes en los últimos encuentros, Alina Iagupova y Tanaya Atkinson. La primera ha superado el proceso febril que le ha afectado durante toda la semana, mientras que la estadounidense, con contrato hasta el 30 de noviembre, se ha recuperado de un golpe en la mano que se dio durante un entrenamiento en Miskolc (Hungría) el pasado 23 de octubre, antes del partido ante el DVTK Huntherm. Eso sí, Marija Lekovic será duda hasta última hora por una contractura muscular, que le impidió participar en el último entrenamiento, mientras que Cristina Ouviña sigue siendo baja pese a estar trabajando ya desde hace semanas tras su período de maternidad.

Alina Iagupova, en el partido de Euroleague Women ante el Fenerbahçe. / F. Calabuig

Rubén Burgos: "Debemos ser fieles a nuestra identidad"

El técnico taronja, Rubén Burgos, agradece volver a jugar en casa, pero espera que no haya exceso de confianza ante el rival pese a su única victoria en cuatro partidos. "El equipo agradece trabajar toda la semana completa en Valencia y también tener un mayor número de sesiones, en este caso para preparar el partido de Liga Española. La semana pasada, tras e lviaje, el último desplazamiento a La Seu, apenas pudimos prepararnos, ahora estamos teniendo 48 horas donde trabajar en especial contra un rival muy exigente a toda pista con un ritmo muy alto de posesiones en ataque. Es una característica que creo que han mejorado esta temporada con el nuevo entrenador, con Antonio Pernas, y que le está llevando a un ritmo anotador alto. Tenemos que estar pendientes de ese balance defensivo, de esos emparejamientos en primeros segundos, así como adaptarnos a sus diferentes alternativas defensivas. Practicar en algunas zonas, match-ups, y nosotros debemos ser fieles a nuestra identidad, siempre construidos de la defensa y continuar con la fluidez ofensiva que estamos mostrando, especialmente en Euroliga, compartiendo el balón y abriendo bien el campo desde el exterior”.

En racha y calendario apretado

Este será el tercer partido consecutivo del Valencia Basket en el Roig Arena. La racha empezó el pasado domingo con remontada y victoria ante Hozono Global Jairis (64-61) y continuó con un amplio triunfo contra Olympiacos en EuroLeague Women (99-57). Además, elas de Rubén Burgos disputarán el primer partido en seis días. Del Roig Arena, el Valencia Basket viajará el lunes a Estambul para medirse el martes a Fenerbahce. El miércoles volverá a casa y el jueves se embarcará en un nuevo viaje para el viernes jugar en la pista de Kutxabank Araski, antes del parón por la ventana FIBA.