Valencia Basket - Burgos: horario y dónde ver el partido de Liga Endesa en directo
El Roig Arena acoge este domingo una piedra de toque de los imbatidos taronja ante el cuadro burgalés. Consulta el horario y cómo ver el partido en vivo
La Liga Endesa regresa con fuerza esta semana al Roig Arena. El Valencia Basket continúa su camino imbatido en el torneo doméstico (4-0) tras imponerse la pasada jornada al Joventut. El equipo de Pedro Martínez buscará la quinta victoria liguera ante el San Pablo Burgos. El partido llega tras encadenar dos victorias europeas ante Fenerbahçe y Dubai.
Ahora el Roig Arena se prepara para recibir a uno de esos equipos capaces de lo mejor y lo peor. El Valencia Basket medirá sus fuerzas contra un rival que busca su segunda victoria para tratar de poner tierra por medio con el descenso. De hecho, el objetivo del equipo pasa precisamente por la permanencia. En el equipo del brasileño Savignani destacan Corbalán, Jackson y Meindl, todos ellos con dobles dígitos en cuanto a puntuación.
⏰ Hora y dónde ver el Valencia Basket - San Pablo Burgos
Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido vibrante en ACB. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.
Así pues, el partido se emitirá en DAZN. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Liga Endesa. Por otro lado, el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales mediante comentarios.
Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - San Pablo Burgos de este domingo 2 de noviembre a las 18:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.
- Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia
- Fran Pérez tras su hat-trick: 'Me están dando la oportunidad de expresarme como yo soy
- Manuel Llorente: 'Estaría dispuesto a volver y ayudar al Valencia CF a salir adelante
- Condicionantes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey
- David Silva muestra su amor al Valencia: 'Es el equipo de mi vida
- Xabi Alonso avisa al Valencia CF con Vinícius
- Corberán responde por primera vez sobre su futuro
- Taylor y Moore lideran la sufrida victoria ante el Dubai