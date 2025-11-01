Valencia Basket - Burgos: horario y dónde ver el partido de Liga Endesa en directo

La Liga Endesa regresa con fuerza esta semana al Roig Arena. El Valencia Basket continúa su camino imbatido en el torneo doméstico (4-0) tras imponerse la pasada jornada al Joventut. El equipo de Pedro Martínez buscará la quinta victoria liguera ante el San Pablo Burgos. El partido llega tras encadenar dos victorias europeas ante Fenerbahçe y Dubai.

Ahora el Roig Arena se prepara para recibir a uno de esos equipos capaces de lo mejor y lo peor. El Valencia Basket medirá sus fuerzas contra un rival que busca su segunda victoria para tratar de poner tierra por medio con el descenso. De hecho, el objetivo del equipo pasa precisamente por la permanencia. En el equipo del brasileño Savignani destacan Corbalán, Jackson y Meindl, todos ellos con dobles dígitos en cuanto a puntuación.

Jean Montero, en el partido ante el Joventut, en el que volvió a ser clave en la victoria. / EFE

⏰ Hora y dónde ver el Valencia Basket - San Pablo Burgos

Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido vibrante en ACB. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.

Así pues, el partido se emitirá en DAZN. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Liga Endesa. Por otro lado, el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales mediante comentarios.

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - San Pablo Burgos de este domingo 2 de noviembre a las 18:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.