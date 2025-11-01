El Valencia Basket busca la guinda a una semana perfecta en el Roig Arena

El maratón de partidos en el Roig Arena acaba este domingo por la tarde con el duelo que medirá al Valencia Basket con el Recoletas Salud San Pablo Burgos en la quinta jornada de la Liga Endesa. Será el cuarto partido en ocho días y el tercero de una semana que podría ser perfecta para los taronja si suman una nueva victoria, que sería la quinta consecutiva entre la competición nacional y la Euroliga.

El rival, eso sí, llega mucho más descansado al no jugar competición europea y lo hace con la plantilla al completo (incluyendo a un Luke Fischer que ha dejado atrás sus molestias en la rodilla), en busca de repetir la victoria que lograron en su última visita a València antes de su descenso, entonces en La Fonteta y con Jasiel Rivero de visitante, en un partido en el que sumó 25 puntos, 6 rebotes y 30 de valoración para acabar ganando 81-99 en la temporada 2020-21.

¿Rotaciones?

Pedro Martínez podría disponer ya de Braxton Key en caso de apostar por las rotaciones, ya que con la llegada del estadounidense, tiene que hacer un descarte de entre los tres extracomunitarios, con Kameron Taylor y Omari Moore muy asentados, pero también con muchos minutos ya en sus piernas. Una oportunidad de entrar en la lista que podría tener también De Larrea o incluso Yankuba Sima, aunque el primero aún arrastra alguna pequeña molestia que le impidió jugar los dos últimos partidos y Yankuba Sima está falto de ritmo tras su largo período alejado de las pistas.

Braxton Key, en el descanso del último partido de Euroliga entre el Valencia BC y el Dubai. / Germán Caballero

El rival

Y todo ante uno de los equipos que juega a mayor velocidad en la Liga Endesa, que es uno de los mejores equipos defensivos del campeonato y que ha tenido una semana completa para preparar este encuentro. Eso sí, llega por primera vez al Roig Arena en una racha de tres derrotas consecutivas tras su triunfo inaugural ante el Bàsquet Girona para ser el 12º clasificado de la Liga Endesa. Los de Bruno Savignani son el equipo que más balones recupera en la Liga Endesa, con la segunda mejor eficiencia defensiva del campeonato.

En una plantilla muy renovada y con varios jugadores con experiencia en la Liga Endesa, está siendo un debutante en el máximo nivel del baloncesto español el que está destacando en este inicio de temporada. El escolta internacional argentino Gonzalo Corbalán fue uno de los principales artífices del ascenso y en su estreno en la Liga Endesa está siendo el máximo anotador (14 puntos) y el jugador más valorado (17 créditos) del conjunto burgalés. Destaca su eficacia en el lanzamiento de dos con un 70% de acierto y añade 2,5 rebotes, 1,5 asistencias y 4 faltas recibidas a su tarjeta. Y todo ello saliendo desde el banquillo.

Jugadores del San Pablo Burgos, en su último partido ante el Casademont Zaragoza. / acb Photo / Cintia Cortés

Elogios de Pedro Martínez

El técnico taronja destaca del rival que "tenemos que prepararnos para un partido que seguro que va a ser difícil. Por todas las connotaciones, no solamente las buenas del rival, sino también un poco por todo lo que nosotros llevamos arrastrando. Estamos jugando dos competiciones que son muy exigentes físicamente y eso hace que cuando jugamos contra equipos como el Burgos, que es un muy buen equipo, que están muy bien entrenados, que han estado toda la semana preparando nuestro partido, son partidos de riesgo. A mí me gusta mucho cómo juegan, el estilo que tienen, la identidad que tienen. Ya el año pasado en Primera Feb fueron un equipo sensacional y ahora en acb yo creo que también están consiguiendo, con los jugadores que han fichado, que tienen bastante calidad, están consiguiendo mantener esa identidad. Y que hace que todavía sean un equipo más para respetar al tener tan clara su identidad y la manera en la que quieren jugar”.