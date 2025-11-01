Valencia Basket - Movistar Estudiantes: horario y dónde ver el partido de Liga Femenina Endesa en directo

El Valencia Basket inicia un duro camino este domingo en el que se enfrentará a tres partidos oficiales en apenas seis días. El equipo de Rubén Burgos recibirá al Movistar Estudiantes en el Roig Arena en el duelo semanal de la Liga Femenina Endesa. Las taronja llegan en plena racha al duelo contra las madrileñas, que tan solo han ganado un partido en las cuatro primeras jornadas del campeonato doméstico.

Rubén Burgos tendrá la buena noticia de los regresos de; Alina Iagupova y Tanaya Atkinson, después de superar un proceso febril y unas molestias en la mano en los últimos días. Así pues el Valencia Basket solo tendrá la duda de Marija Lekovic.

Elena Buenavida y Raquel Carrera / VBC

Los aficionados del Valencia Basket y del baloncesto en general tienen cita este domingo con dos 'clásicos' del deporte de la canasta en España. Los seguidores que quieran ver el partido tendrán varias opciones para verlo tanto en televisión como en cualquier dispositivo con conexión a internet. Además de los distintos caneles en redes sociales

Así pues el partido se emitirá a través de Á Punt para aquellos que quieran verlo por televisión. Este canal está en cualquier plataforma además de en la TDT. Por otro lado el canal oficial de la Federación Española de Baloncesto en YouTube también ofrecerá el partido en directo. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales y también puedes seguirlo a través de SUPERDEPORTE.

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Movistar Estudiantes de este domingo 2 de noviembre a las 12:15 horas.