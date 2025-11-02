Braxton Key deja su sello en el estreno con el Valencia Basket: Así fue su partido

Las sensaciones han sido inmejorables en el debut de Braxton Key como jugador de Valencia Basket. El norteamericano se ha estrenado por todo lo alto; en el Roig Arena y con una victoria para dejar al equipo líder en solitario de la Liga Endesa. Key ha demostrado que puede ser un arma en ambas canastas para Pedro Martínez en sus primeros minutos con la camiseta del Valencia Basket.

El técnico taronja le dio la alternativa a cinco minutos del final del primer cuarto demostrando desde el inicio qué clase de jugador es. Sus primeras acciones en el partido fueron un triple, un rebote, una asistencia y un tapón, un buen resumen de su juego.

Key es un jugador bidireccional que puede anotar de media y larga distancia, pero en canasta propia su intensidad y carácter defensivo ayudó a que los taronja doblegarán a un San Pablo Burgos, desquiciado con las constantes pérdidas que le provocaba su rival.

Braxton Key frente al San Pablo Burgos en el Roig Arena / Edu Ripoll

Así pues se espera que Key aporte como amenaza desde el perímetro (1 de 1 en su debut), algo fundamental en este Valencia Basket, pero también como defensor gracias a su disciplina y su físico que le permite moverse con velocidad por la pista.

Key cuenta con un buen cambio de ritmo, un decente manejo de balón, aunque la distribución y la toma decisiones no sea su fuerte, pero para ello ya cuenta con compañeros como Montero, Badio o incluso Moore. Key es un jugador versátil moderno, que encaja perfectamente en el Valencia Basket.

La hoja de servicios de Braxton Key en su debut con el Valencia Basket fue de; 5 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 1 tapón, 10 de valoración y un +14 con él en pista en los casi 12 minutos que disputó.

El potencial ‘NBA’ de Key, al servicio de Valencia Basket

Evidentemente todavía es pronto para adivinar qué puede suponer el fichaje de Key para Valencia Basket. Sus pocas apariciones en la NBA reflejan promedios flojos, debido a la falta de oportunidades y a disputar muchas veces los denominados 'minutos de la basura'.

Sin embargo el alero de Carolina del Norte firmó unos números sólidos con Virginia en su último año de universidad (NCAA) con 9.9 puntos, 7.4 rebotes, y 1.8 asistencias, siendo seleccionado para el Mejor Equipo de la ACC (Atlantic Coast Conference), donde coincidió con otro NBA como Tre Jones. Este está siendo una de las sensaciones de Chicago Bulls en su histórico inicio de temporada.

Es una evidencia la capacidad de Key para influir con su defensa en los ataques rivales. Sin ir más lejos fue elegido en el Mejor Equipo Defensivo de la G-League junto con Isaac Nogués el pasado curso (18,4 puntos, 9,5 rebotes, 4,5 asistencias, 2,9 recuperaciones y 1,1 tapones), tal y como señaló el propio Valencia Basket en el anuncio de su fichaje.

Precisamente Key hizo hincapié en dicho aspecto en su presentación como taronja: "La defensa es lo que me ha permitido llegar hasta aquí. Fui el jugador defensivo del año la temporada pasada, así que creo que tengo que traer eso aquí, aprender los conceptos que quieren que aplique en defensa. Pero en ataque haré lo que necesiten: lanzar, pasar, anotar, rebotear, defender, lo que sea que necesiten de mí. Solo quiero ganar. Al final del día, ganar hace que todos parezcamos mejores y eso es lo que intento conseguir”.

El nuevo jugador taronja también explicó que la forma de jugar del Valencia Basket le viene bien como ya se ha podido ver ante el Burgos: “Creo que es un estilo de juego similar al de la NBA: ritmo rápido, ida y vuelta, buscar los desajustes, y con eso se generan muchos emparejamientos cruzados. Por ejemplo, si me cambian y termino defendiendo a un base, y él tiene que perseguirme hacia abajo, puedo postearlo y hacer que el juego sea un poco más interesante. Así que creo que jugar rápido me ayuda mucho tanto en ataque como en defensa: salir al contraataque, robar balones, encontrar a mis compañeros en transición y a partir de ahí seguir. Versatilidad, realmente puedo hacer lo que necesiten que haga”.