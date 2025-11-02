Directo | Valencia Basket - Movistar Estudiantes

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Awa Fam, de nuevo entre las más destacadas del Valencia Basket.

Awa Fam, de nuevo entre las más destacadas del Valencia Basket. / Francisco Calabuig

Redacción SD

El Valencia Basket femenino recibe al Movistar Estudiantes en el Roig Arena con la intención de lograr una victoria que le sirva para asegurarse la segunda plaza actual e incluso dar la opción de asaltar el liderato que actualmente disfruta el Girona.

Valencia Basket - Movistar Estudiantes

