Pedro Martínez: "La cosa no va mal pero no he tenido las mejores sensaciones"

Pedro Martínez, en comparecencia ante la prensa tras la victoria ante el San Pablo Burgos, analizó así el debut de Braxton Key: "Era un buen día para que debutase, lo he visto bien, en algunas cosas un poco perdido todavía pero es comprensible que lo esté, aún así nos ha ayudado", destacó el técnico taronja.

Pese a que el Valencia Basket sumó un nuevo triunfo lo que le permite seguir invicto en la Liga Endesa, Pedro Martínez se mostró autocrítico con la actuación de su equipo y reconoció que el juego no fue brillante durante todo el partido: "Personalmente no tengo las mejores sensaciones posibles, en la segunda parte hemos perdido muchas pelotas, nos han hecho canastas fáciles..., no quiero poner justificaciones, ni decir que ha sido una semana dura, ni nada de eso. La semana está muy bien a nivel de resultados pero se podía haber hecho mejor algunas cosas hoy".

Rotaciones

Para Pedro Martínez una de las claves es la posibilidad de rotar continuamente el banquillo: "Es lo que hay, para eso tenemos una plantilla larga, para minimizar muchos partidos. El calendario está muy apretado pero no nos debemos quejar, somos unos privilegiados de poder jugar la ACB y la Euroliga. Ahora no tenemos lesiones, excepto Yankuba, que está casi listo para reaparecer y eso nos permite rotar. Tenemos que estar contentos de tener que jugar partidos nos exijan tanto".

Evita la euforia

Sobre el hecho de seguir invictos y en lo alto de la clasificación, Pedro Martínez evitó lanzar las campanas al vuelo: "Yo soy así, prefiero vivir al día, la cosa no va mal, hemos jugado muchos partidos en los últimos días, estamos bien en las clasificaciones pero hay que vivir el presente. El presente rabioso es el partido de hoy. No vivo en el pasado".

El entrenador del San Pablo Burgos, Bruno Savignani analizó así el partido: "El valencia Basket tiene un gran equipo, para jugar aquí es necesario tener más control del juego y no lo hemos hecho. En la primera parte prácticamente nos han doblado en rebotes y eso te castiga mucho, ellos han tenido muchas segundas oportunidades, hemos tenido muchas pérdidas. En la segunda parte hemos incrementado la intensidad pero hemos pagado la primera parte. No es fácil jugar aquí con esta afición y este equipo".