Rubén Burgos: "Es importante afrontar lo que viene con energía positiva"

Valencia Basket pasó por encima de Movitar Estudiantes en modo apisonadora con una actuación que dejó el encuentro visto para sentencia antes del descanso. Rubén Burgos habló en la sala de prensa del Roig Arena después del triunfo y, como siempre de forma didáctica, explicó a la perfección los diferentes tramos del partido, enfocando de forma positiva lo que este triunfo supone para el futuro inmediato.

"Estamos satisfechas de haber sacado adelante un partido que no es sencillo como todos los que jugamos y más en una semana de dobel competición. No solamente por de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Con viajes y pocas horas de descanso, jugando en Estambul y en Vitoria. Es importante hacelo con la energía positiva de un buen resultado, creo que en líneas generales el equipo ha jugado bien, como un equipo, de ahí el minutaje y el reparto de puntos", exponía Burgos, que está ante un calendario apretado y que va a exigir lo máximo.

Autocrítica defensiva, elogios a la rotación

En un choque de tantas rotaciones y la aparición de varias jugadoras, Burgos destacó el valor coelctivo de Valencia Basket: "Todas han entendido su rol para el equipo", al tiempo que señaló que "para mejorar siempre hay cosas", poniendo de relieve los primeros minutos con unos problemas defensivos corregidos al final del primer cuarto, lo que perimitió despegar en el marcador. "En el tercer cuarto mucho intercambio, mucha anotación, pero encajar 23 puntos no tiene razón de ser por nuestra identidad y en el cuarto mejor nivel físico, pudiendo reducir sus puntos, hacer una buena rotación, reparto del minutaje, probar distitnos roles en el juego interior y exterior", señaló sobre la seunda mitad, reconociendo que espera que Alina Iagupova vuelva para ayudar al equipo.

Una acción del partido de Valencia Basket / VBC

Una Liga al alza

En otras cuestiones, Burgos destacó que la Endesa "es una Liga cada vez más igualada" y que "en los últimos años las ligas ya no se deciden solo por los enfrentamientos directos", mientras que expresó que no le sorprendía que ningún equipo estuviera invicto y que "la exigencia de la competición nos hace mejorar a todas".

Por último, fue preguntado por la gran actuación de Fiebich: "Todo es importante. ¿Cómo no lo va a ser el nivel y la progresión de Leo Fiebich? Nos hace mejores como equipo y suma en todos los aspectos del juego. Hoy destaca la anotación, pero también a nivel defensivo. También es importante la jugadora júnior que nos ayuda en los entrenamientos", destacó.