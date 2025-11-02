Valencia Basket - San Pablo Burgos: la Liga Endesa, en vivo y en directo

La Liga Endesa regresa al camino del Valencia Basket esta semana con el duelo correspondiente a la jornada 5. El equipo taronja llega pletórico después de sumar dos victorias de prestigio durante la semana en la Euroliga. El Roig Arena. se está convirtiendo en una plaza inexpugnable, más aún tras derrotar al campeón de Europa, el Fenerbahçe y después al poderoso debutante, Dubai Basketball. A esa racha de triunfos hay que añadirles los del Joventut y el Olimpia Milano para firmar una hoja de 4-0 en sus últimos partidos. Los de Pedro Martínez tendrán enfrente al San Pablo Burgos, que llega a València con tres derrotas consecutivas.

Así pues el Valencia Basket se jugará el liderato de la ACB y salvar el 'invicto' que todavía mantiene en el campeonato nacional. Por su parte el San Pablo Burgos querrá ir sumando victorias para escapar de la zona de abajo, donde habita ahora con un récord de (1-3). Así está la clasificación de la Liga Endesa.

Kameron Taylor, entrando a canasta en el partido ante el Joventut. / Eduardo Ripoll

En la plantilla de San Pablo Burgos destacan jugadores como; Gonzalo Corbalán (14 puntos, 2 rebotes y 17 de valoración), Jhivvan Jackson (13'5 puntos, 4'5 asistencias y 12'8 de valoración) o Dani Díez (7'3 puntos y 5 rebotes).

Así pues todo queda listo para una nueva cita en una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa.