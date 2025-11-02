En Directo
Valencia Basket - San Pablo Burgos: la Liga Endesa, en vivo y en directo
Bienvenidos a la narración en vivo del partido entre Valencia Basket y San Pablo Burgos correspondiente a la Liga Endes 2025. Te contamos cada jugada, el marcador en tiempo real y los momentos más destacados desde el Roig Arena
La Liga Endesa regresa al camino del Valencia Basket esta semana con el duelo correspondiente a la jornada 5. El equipo taronja llega pletórico después de sumar dos victorias de prestigio durante la semana en la Euroliga. El Roig Arena. se está convirtiendo en una plaza inexpugnable, más aún tras derrotar al campeón de Europa, el Fenerbahçe y después al poderoso debutante, Dubai Basketball. A esa racha de triunfos hay que añadirles los del Joventut y el Olimpia Milano para firmar una hoja de 4-0 en sus últimos partidos. Los de Pedro Martínez tendrán enfrente al San Pablo Burgos, que llega a València con tres derrotas consecutivas.
Así pues el Valencia Basket se jugará el liderato de la ACB y salvar el 'invicto' que todavía mantiene en el campeonato nacional. Por su parte el San Pablo Burgos querrá ir sumando victorias para escapar de la zona de abajo, donde habita ahora con un récord de (1-3). Así está la clasificación de la Liga Endesa.
En la plantilla de San Pablo Burgos destacan jugadores como; Gonzalo Corbalán (14 puntos, 2 rebotes y 17 de valoración), Jhivvan Jackson (13'5 puntos, 4'5 asistencias y 12'8 de valoración) o Dani Díez (7'3 puntos y 5 rebotes).
Así pues todo queda listo para una nueva cita en una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa.
Pedro Martínez podría disponer ya de Braxton Key en caso de apostar por las rotaciones, ya que con la llegada del estadounidense, tiene que hacer un descarte de entre los tres extracomunitarios, con Kameron Taylor y Omari Moore muy asentados, pero también con muchos minutos ya en sus piernas. Una oportunidad de entrar en la lista que podría tener también De Larrea o incluso Yankuba Sima, aunque el primero aún arrastra alguna pequeña molestia que le impidió jugar los dos últimos partidos y Yankuba Sima está falto de ritmo tras su largo período alejado de las pistas.
¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo domingo de baloncesto! ¡Bienvenidos a la Liga Endesa! El Valencia Basket recibe esta semana al San Pablo Burgos en el Roig Arena con la intención de ampliar la racha de victorias y luchar por el liderato de la competición doméstica.
