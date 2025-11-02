El Valencia Basket mete la quinta y acelera hacia el liderato

El Valencia Basket se mantiene invicto en La Liga Endesa tras sumar la quinta victoria en otras tantas jornadas disputadas. Esta vez la 'víctima' de la maquinaria taronja fue el San Pablo Burgos al que superaron este domingo 2 de noviembre por 100-82. Los de Pedro Martínez, además cerraron de forma sobresaliente y con un pleno de victorias, la serie de cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena.

Con esta victoria el Valencia Basket sigue en lo más alto de la tabla y, a falta de que concluya el partido de La Laguna de Tenerife, podría situarse líder.

un partido que además dejó el debut de Braxton Key como jugador taronja, así como la reaparición de Sergio de Larrea, ausente de los últimos partidos a causa de unas molestias físicas. Con el fichaje del estadounidense Key de nuevo el Valencia Basket dispone de tres extracomunitarios en la plantilla por lo que Pedro Martínez tuvo que hacer un descarte, que en este caso fue Kameron Taylor. También se quedó fuera de la convocatoria final Isaac Nogués.

Un inicio arrollador

Pedro Martínez inició el partido con De Larrea, Badio, Puerto, Pradilla y Costello. El partido empezaba de la mejor forma, con dos triples de Pradilla y de Larrea en las dos primeras posesiones. Los taronja demostraban que no sólo dominaban la zona exterior sino también la interior con un 2+1 de Csotello que ponía el 9-2 en apenas 2 minutos de juego. El propio Costello se unía también al festival de triples y convertía u triple frontal y su particular 6-0. La ventaja taronja seguía creciendo (12-3).

Debut de Braxton Key

Martínez daba descanso a Badio y Costello y entraban en la pista Montero y Reuvers. A continuación también entraban López-Arostegui y Thompson y salían de Larrea y Puerto. Sólo Pradilla aguantaba momentáneamente del quinteto inicial pero por muy poco ya que era en ese momento, minuto 5 del partido cuando se producía la entrada en la cancha y por tanto el debut como taronja de Braxton Key que sustituía a Pradilla completando así el relevo del cinco titular. Key entraba ovacionado por la grada.

Braxton Key debutó con el Valencia Basket / Germán Caballero

El Valencia Basket mantenía una ventaja de 10 puntos (20-10, min. 6). La primera acción meritoria de Key era la captura de un rebote ofensivo y asistir a López-Arostegui quien era objeto de una falta personal que se traducía en dos tiros libres para el taronja. El vasco no fallaba y anotaba los dos. A ello le seguía un robo de balón concanasta de Montero y un triple de Braxton Key (sus priemeros puntos con el Valencia Basket. El festival taronja iba en aumento (28-15).

Pedro Martínez seguía moviendo el banquillo y también entraban Sako y Moore. La profundidad del banquillo taronja apabullaba al San Pablo Burgos. Los recursos taronja parecían infinitos y el protagonismo iba rotando de jugador en jugador para mantener el ritmo de juego. Con 32-21 finalizaba el primer cuarto.

Segundo cuarto

El Valencia Basket no bajaba el ritmo y aunque el Burgos intentaba recortar diferencias, los taronja mantenían una distancia de seguridad de 10 puntos que les permitían controlar el partido. Los taronja dominaban el rebote ofensivo y prueba de ello, Reuvers machacaba el aro tras una larguísima posesión en la que los taronja dispusieron de hasta ¡cuatro! oportunidades tras capturar tres rebotes ofensivos consecutivos. (39-27 min. 14).

La venjata local seguía creciendo y se acercaba ya alos 20 puntos (47-30). Puerto, con un triple seguía incrementando la renta (52-35 min 19) y Thompson cerraba el segundo cuarto magistralmente con un nuevo triple que suponía la máxima ventaja y redondeaba la renta local a +20 (55-35).

Inicio frío del tercer cuarto

El Valencia Basket perdía frescura en el arranque del tercer cuarto, salía frío y tardaba en encontrar de nuevo el camino en ataque. El San Pablo anotaba un 0-6 de salida que recortaba diferencias (55-41). Ahora era el Valencia Basket el que tenía problemas para armar el ataque. Los taronja necesitaban recuperar su ritmo, su identidad en la cancha. La puntería seguía fallando y algo insólito, los taronja en cuatro minutos de juego aún no habían movido su marcador que seguía clavado en los 55 puntos con los que se habían ido al descanso. Pedro Martínez pedía un tiempo muerto ya urgente con 55-43 en el luminoso del Roig Arena. De Larrea por fin rompía la sequía con un triple que hacía suspirar de alivio a la grada. El Valencia Basket, por fin, despertaba. El peligro había pasado y el partido volvía a ceñirse al guión escrito por Pedro Martínez. Con 71-57 concluía el tercer cuarto.

En el último cuarto, el Valencia Basket no estaba dispuesto a hacer las concesiones que había hecho en el tercero y Puerto así lo avisaba logrando la primera canasta. El Valencia Basket entraba en una fase de comodidad, sin sobresaltos seguía sumando, gustándose y divirtiendo a la afición. La renta taronja permitía disfrutar del partido sin sobresaltos y esa era la consigna. El marcador reflejaba la superioridad local (84-64 min. 34).

El carrusel de cambios no paraba. Pedro Martínez dosificaba minutos y esfuerzos. Montero, que volvió a dar otra exhibición en el Roig Arena, con un triple ponía el 99-78 a falta de un minuto. El partido y la victoria taronja, hacía muchos minutos ya que estaban sentenciados. El reto era llegar a los 100 puntos y era Reuvers el que ponía los tres dígitos anotando un último tiro libre en el último segundo. Con 100-82 acaba el partido.