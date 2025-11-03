Braxton Key: "De Larrea es un líder, me recuerda a Luka Doncic"

Uno de los atractivos del partido del pasado domingo ante el San Pablo Burgos que se saldó con triunfo del Valencia Basket y con el liderato en solitario de la Liga Endesa, fue el debut como jugador taronja del estadounidense Braxton Key. Al término del partido, el interior, hablaba de sus primeras impresiones como jugador taronja, sobre sus compañeros, la afición, el equipo y sus metas en València.

Alucina con de Larrea

Key resaltó la calidad de la plantilla taronja y en especial destacó que le ha impresionado en estos primeros días, un jugador, Sergio de Larrea: "Larry es muy joven, es muy bueno y me recuerda mucho jugando a Luka Doncic". El estadounidense resaltó el liderazgo del joven base vallisoletano: "cuando jugamos 2x2 ó 3x3, me gusta cómo habla, es muy buen líder".

Otro aspecto que le ha sorprendido gratamente ha sido el ambiente que se vive en el Roig Arena: "Los fans son increíbles, nunca había vivido algo así, ha estado genial". Key se mostró agradecido por el recibimiento del público: "me he sentido muy arropado, estoy contento de que a la afición le guste". Esto le motiva para intentar ayudar al equipo al máximo: "Estoy intentando aprender rápido, ha estado genial. He empezado con muy bien pie en este partido y espero seguir así".

Estos primeros días en València han servido para corroborar su decisión de fichar por el club taronja: "No me gustaría estar en ningún otro lugar, me veo aquí en València. Cuando estaba en casa pensé en nuevos retos como jugar la Euroliga, quería probar nuevas cosas, me habían hablado muy bien del Valencia Basket, así que no lo dudé".

Braxton Key / SD

Un jugador versátil

Sobre sus virtudes como jugador, Braxton Key se autodefine así: "Creo que soy versátil, puedo hacer un poco de todo, me gustaría hacer cada vez más cosas. Estoy aprendiendo a maximizar mis minutos. Esa es ahora mi prioridad, maximizar los minutos que Pedro Martínez me dé en la cancha". Sobre el equipo, resaltó: "Todo el mundo hace su papel, creo que podemos aprender mucho los unos de los otros". Para key, adaptarse al sistema de juego de Pedro Martínez: "es un desafío".

Braxton Key aunque lleva pocos días de trabajo con su nuevo equipo, ya conoce bien su estilo de juego: "Es un juego muy físico, todos se mueven muy rápido, todo el mundo es muy atlético". Sobre el baloncesto en España, en general, en comparación con el de EEUU, destaca: "Creía que la gente sería más agresiva, el baloncesto aquí es distinto de donde yo vengo, me gusta este estilo".

A nivel personal, Key se encuentra también muy a gusto en València: "Me siento bien aquí, estoy intentando adaptarme a todo, incluso al clima, cada vez estoy más cómodo. La ciudad es preciosa, la playa... me gusta mucho".