Fenerbahçe - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido Euroliga en directo

El Valencia Basket se mide este martes a uno de los rivales más duros que existen: el Fenerbahçe. Sobre todo cuando se juega en territorio turco, claro. En el Roig Arena, las de Estambul se impusieron en un duelo muy ajustado y ahora las de Rubén Burgos intentarán devolverles el golpe e incluso superarles en el Grupo C de la Euroliga. Las taronja rozaron su primera victoria ante el Fenerbahçe precisamente esta temporada. En el partido disputado en Valencia, el conjunto 'taronja' tuvo la opción de romper el empate en la última acción, pero el tiro de Raquel Carrera no entró y en la prórroga la victoria terminó cayendo del lado visitante (72-75).

⏰ Hora y dónde ver el Fenerbahçe - Valencia Basket de la Euroliga Femenina

El duelo, que bien podría ser una final anticipada del torneo, se disputará este martes a partir de las 18 horas y puede ser clave en el devenir del 'grupo de la muerte'.

Awa Fam, de nuevo entre las más destacadas del partido ante el Fenerbahce. / F. Calabuig

Los seguidores que quieran ver el partido tendrán varias opciones para verlo tanto en televisión como en cualquier dispositivo con conexión a internet. Además de los distintos canales en redes sociales

Así pues, el partido se emitirá a través de Á Punt para aquellos que quieran verlo por televisión, así como en Movistar+. En cualquier caso, también puedes seguirlo a través de SUPERDEPORTE.