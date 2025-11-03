¡Imparable! Montero 'baila' a Jackson y se cuela en el Top-10 de la jornada

El Valencia Basket ha arrancado la temporada en Liga Endesa como un cohete. El equipo de Pedro Martínez está en lo alto de la tabla tras las primeras cinco jornadas de liga regular con un inmaculado 5-0 de balance. Los taronja, que arrasaron la Barcelona en el estreno de la ACB, alargaron su condición de invictos una semana más a costa de un San Pablo Burgos que poco pudo hacer en su visita al Roig Arena.

Los taronja, más allá de las victorias, se han convertido en un equipo muy atractivo y vistoso. Juego rápido y dinámico, posesiones cortas… y una explosión constantes de transiciones rápidas y puntos exteriores. Una mezcla de características que habitualmente lleva a los jugadores de Valencia Basket a colarse entre las mejores jugadas de cada jornada en la Liga Endesa.

Jean Montero en una acción contra el San Pablo Burgos en el Roig Arena / Edu Ripoll

El 'bailecito' marca de la casa de Jean Montero directo al TOP 10 de la jornada Endesa

El último taronja que ha tenido el honor de aparecer en este TOP 10 de la Liga Endesa es Jean Montero. El base dominicano está cogiendo el ritmo de competición rápidamente, después de perderse algunos compromisos al inicio de temporada.

Montero es fundamental en el Valencia Basket a nivel de dirección de juego y también en los momentos calientes de los partidos. El dominicano ya fue decisivo en Euroliga frente al Olimpia Milano con el triple que dio la victoria a los taronja. También fue importante su actuación en el último cuarto en la victoria sobre el Joventut.

Esta vez Montero brilló contra San Pablo Burgos con una tarjeta de; 17 puntos, 7 asistencias, 2 rebotes y un nada desdeñable 28 de valoración. Además dejó alguna acción propia de su talento tal y como destaca la propia ACB.

La jugada en cuestión es una 'cocinada' espectacular a Jhivvan Jackson. Montero aguantó el arranque, cambió de sentido con el 'crossover', finta de pase por detrás y directo a canasta. ¡Imparable!

El último show de Montero en Liga ACB

De nuevo, un repertorio digno del Mejor jugador del mes de marzo en Liga Endesa y del Mejor Quinteto del año la pasada temporada.