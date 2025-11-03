Rubén Burgos: "El rival es un equipazo más reforzado que el que vino al Roig Arena"

El Valencia Basket viaja a Estambul para visitar a Fenerbahce en la jornada 5 de la primera fase de la EuroLeague Women con el objetivo de intentar dar la sorpresa ante uno de los favoritos al título, que ya ganó en su última visita al Roig Arena. Un rival que se le resiste a las taronja y que además llega a este encuentro más reforzado, ya que podrán contar con la presencia de Emma Meesseman, y las recién llegadas Kayla McBride y Megan Gustafson tras su paso por la WNBA.

Al respecto, Rubén Burgos destaca que "es cierto que el partido nos viene muy seguido, pero bueno, eso tampoco tiene que servir de excusa ni debemos preocuparnos demasiado por ello, tenemos que estar pendientes de lo que viene de este partido, de este entrenamiento, de prepararnos y tratar de hacerlo lo mejor posible. Obviamente, enfrente tenemos a un equipazo más reforzado todavía que en el reciente partido en el Roig Arena. Pero bueno, sobre eso nos vamos a preparar y creo que nosotras pues también estamos creciendo en ambas competiciones, mejorando como equipo y seguramente intentaremos dar un pasito más, no sabemos si se traducirá a un resultado positivo a la imagen que dimos en el Roig Arena frente a ellas”.

"Viajamos con mentalidad y ganas"

El técnico taronja añade respecto al poco descanso tras jugar el domingo que “especialmente con tan poca preparación tenemos que, si no repetir casi el plan de partido, hacer algunos ajustes con las individualidades, pero potenciar nuestras fortalezas más que pensar en exceso en cómo colapsar su juego, ya que es un equipo con mucho talento tanto interior como exterior, así que bueno, viajamos con buena mentalidad y con ganas de realizar un buen partido”.

Clasificadas, pero con objetivos

Aunque el Valencia BC ya está clasificado para la siguiente fase, destaca Rubén Burgos del partido de este martes ante el Fenerbahçe que “los resultados son arrastrados, todos los partidos cuentan, incluso los que te has enfrentado al equipo que no avanza de ronda, así que nuestra mentalidad está en seguir creciendo, en sumar victorias y en ir día a día, en hacerlo lo mejor, como te decía, en la próxima sesión de entrenamiento, en el próximo partido y no pensar en lo que ya pasó ni en lo que está por llegar”.