El Valencia Basket busca la revancha en la cancha del Fenerbahce

En el Roig Arena el Valencia Basket caía ante el potente Fenerbahce en la prórroga por tan sólo tres puntos 72-75. Ahora, son las taronja las que visitan este martes la cancha turca con ánimo de revancha. La Euroliga alcanza la quinta jornada de la primera fase (martes 4 de noviembre, 18:00h, Ülker Sports and Event Hall, Movistar y À Punt). Con la tranquilidad de tener ya asegurada como mínimo la segunda posición del Grupo C y por tanto, el acceso a la siguiente ronda, las de Rubén Burgos tienen poco que perder y mucho que ganar en Estambul. Derrotar al máxmo favorito al título en su cancha supondría una inyección de moral muy importante.

Rubén Burgos recupera para este partido las jugadoras 'tocadas' a excepción de Cristina Ouviña que sigue su puesta a punto tras su maternidad. Tanaya Atkinson, que se perdió tres partidos por un golpe en un dedo de la mano, ya volvió al parqué el domingo ante Movistar Estudiantes. Alina Iagupova, que se había perdido los últimos partidos por enfermedad, estuvo con el equipo, aunque no llegó a jugar, pero se espera que sí tenga minutos contra Fenerbahce. Marija Lekovic, que tampoco participó por unas molestias musculares, viaja con el equipo, pero será duda.

Precedentes

Esta será la novena ocasión en la que Valencia Basket se enfrente al Fenerbahce, y es que ambos equipos se han visto las caras en las cuatro participaciones del equipo taronja en la máxima competición continental. El conjunto de Rubén Burgos trató de pelear todos los encuentros, pero el combinado turco se impuso en los tres partidos en la Fonteta, en los tres en el Metro Energy Sports Hall de Estambul, en el partido por el tercer puesto de la pasada Final Six en Zaragoza y esta misma campaña en el Roig Arena. En Estambul los resultados a favor del equipo local han sido amplios con 93-61, 96-66 y el último 92-56. Esto hace un 8-0 para Fenerbahce Opet.

Clasificadas para la siguiente fase

El equipo de Rubén Burgos ocupa en estos momentos la segunda posición del grupo C con un 3-1, resultado de las victorias en las pistas de Olympiacos y DVTK, el triunfo en el Roig Arena ante el conjunto griego y la ajustada derrota ante el Fenerbahce Opet en casa. El combinado turco lidera el grupo invicto con un 4-0, mientras que el equipo griego sigue a las taronja con un 1-3. DVTK HUNTHERM se sitúa último con un 0-4 y sin opciones de pasar, por lo que caerá a la EuroCup Women. Con ese balance Valencia Basket ya tiene asegurada la presencia en la segunda fase, casi garantizada la segunda plaza. En Estambul tratarán de dar la sorpresa y, de ese modo, poder aspirar a la primera posición y ganar un triunfo más en el balance.

Segundo de los tres partidos en seis días

Este será el segundo partido de los tres que disputa Valencia Basket en seis días. Después del partido del pasado domingo en el Roig Arena ante Movistar Estudiantes, el equipo viaja a Estambul para medirse el martes a Fenerbahce. El miércoles volverá a casa y el jueves se embarcará en un nuevo viaje para el viernes jugar en la pista de Kutxabank Araski, antes del parón por la ventana FIBA.

El rival

En el Fenerbahce destaca la presencia de Emma Meesseman, y las llegadas de Kayla McBride y Megan Gustafson tras su paso por la WNBA. Gabby Williams, todavía no se han unido al equipo después de su participación en la WNBA y Jonquel Jones fue operada del tobillo el 20 de octubre. Por su parte, Dominique Malonga, que tenía que incorporarse al equipo por estas fechas, hace solo unos días rescindía unilateralmente su contrato con el equipo. Días después, Fenerbahce fichaba a la pívot Teaira McCowan, pívot turca, que viene de jugar en la WNBA con Dallas, se incorporará en noviembre.

Las jugadoras más destacadas hasta la fecha son Iliana Rupert que, con una media de 15 puntos, 7,3 rebotes, 2,8 asistencias, 2 robos y 21,3 de valoración, es la segunda jugadora más valorada de la competición, y Jullie Allemand, que promedia 6,8 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, 1,3 robos y 18,5 de valoración, siendo la mejor asistente de la ELW.