Cuatro jugadoras del Valencia Basket, convocadas con la selección absoluta

La Liga F Endesa se toma un descanso la semana que viene debido a los compromisos de la selección española. El seleccionador nacional, Miguel Méndez ha hecho pública este martes 4 de noviembre la lista de convocadas en la que una vez más habrá protagonismo taronja. Las jugadoras de Valencia Basket Awa Fam, Elena Buenavida y María Araújo se concentrarán con España en la próxima ventana FIBA para preparar el Pre Mundial, que tendrá lugar en marzo en Puerto Rico.

Las tres taronjas, junto con Alicia Flórez, ahora cedida en Durán Maquinaria Ensino, han entrado en la lista de las 16 jugadoras que participarán en este periodo de preparación. Para Flórez, que está siendo una de las jugadoras más destacadas en estas primeras jornadas de la Liga F Endesa, es su primera llamada con la selección. En la lista de convocadas destaca sin embargo la ausencia de Raquel Carrera, una jugadora que suele ser fija para Méndez. Tampoco Leticia Romero ha sido convocada por el seleccionador nacional.

'Reunión' en Estambul

Awa Fam, Elena Buenavida y María Araújo podrán hablar en persona con el seleccionador Miguel Méndez este mismo martes ya que coincidirán en Estambul. Méndez compagina su labor de seleccionador nacional con el de entrenador del Fenerbahce, precisamente el rival de las taronja este martes 4 en la Euroliga.

Concentración

La concentración arrancará el 10 de noviembre y cuatro días después el combinado nacional disputará el Torneo Internacional de La Línea entre el 14 y el 16 de noviembre, en el que se enfrentarán a selecciones de gran nivel:

Viernes 14 de noviembre: España vs Italia (18:45 horas)

Sábado 15 de noviembre: Francia vs Italia (19:30 horas)

Domingo 16 de noviembre: España vs Francia (17:00 horas)

El Premundial de la Copa del Mundo tendrá lugar en 4 sedes simultáneamente del 11 al 17 de marzo, siendo Puerto Rico la de España. Allí, encuadrada en el grupo B, se medirá a Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y EE. UU. De cada grupo se clasificarán los 3 mejores.

Protagonismo taronja / FEB

Las convocadas por Méndez

La lista de jugadoras convocadas por Méndez está formada por 10 de las jugadoras que consiguieron el pasado verano la medalla de Plata del Eurobasket: las bases Iyana Martín, Aina Ayuso y Mariona Ortiz; las escoltas Helena Pueyo y Elena Buenavida; la alero Andrea Vilaró; las ala pívots Paula Ginzo, Irati Etxarri y María Araújo; y la pívot Awa Fam. A ellas se une María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson, que regresan a la Selección tras sus lesiones; Claudia Soriano, que debutó con #LaFamilia en febrero; y Alicia Flórez, para la que será su primera llamada de la Selección.

El seleccionador resaltó la importancia de esta concentración: “Será una concentración muy importante para poder preparar el PreMundial, a pesar de que todavía falten algunos meses. En marzo, tendremos poco tiempo para preparar esa clasificación y además el viaje a Puerto Rico es largo. Por eso, esta semana de noviembre será muy necesaria para refrescar ideas y jugar dos muy buenos partidos amistosos contra Francia e Italia, dos equipos muy potentes en el plano europeo. Estamos deseando reencontrarnos con el equipo que tan bien nos representó en el pasado Eurobasket”, ha señalado el Seleccionador Nacional en declaraciones a la Federación Española de Baloncesto.