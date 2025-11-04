Gran debut de Lucas Marí en la NCAA

El exterior valenciano Lucas Marí sigue dando pasos en su carrera deportiva. Este martes 4 de noviembre, el canterano del Valencia Basket lograba un hito en su trayectoria al debutar en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos. Marí, que juega en el equipo de la Universidad de Vermont, contribuyó al triunfo de su equipo ante New England (75-68) con 6 puntos, 5 asistencias y 9 rebotes. Una gran actuación en su primer partido en la exigente liga Universitaria Estadounidense. Marí, además, estuvo en pista 26 minutos lo que evidencia que es un jugador importante en el equipo.

Lucas Marí, natural de Godella y que el pasado 20 de octubre cumplió 20 años, debutó con su nuevo equipo en el primer partido oficial de la temporada, que su equipo jugó como local ante cerca de 1.700 espectadores.

No fue titular pero acabó como el tercer jugador con más minutos en la pista. Además, fue el máximo rebotador de los jugadores de Vermont, y también su máximo asistente, aunque igualmente fue el jugador que tuvo más pérdidas, dado que acumuló cuatro.

El Valencia Basket tiene los derechos sobre Marí

Marí es una de las grandes joyas de la cantera del Valencia Basket. El club taronja sigue teniendo los derechos sobre el jugador aunque este verano atendió a su petición de dejarle irse a jugar a EEUU para continuar así su formación. Cuando acabe la presente temporada, el club y el jugador se volverán a sentar para analizar la situación y qué camino seguir.

En el Valencia Basket desde 2016

Lucas Marí se incorporó a las categorías inferiores del Valencia Basket en 2016 y puso de nuevo el apellido familiar en el Mur dels Somnis cuando su debut ante Unicaja en Liga Endesa el 27 de noviembre de 2022 le permitió inscribir su nombre junto al de su padre José Manuel en la pared que recoge a todos los canteranos que han hecho su debut con el primer equipo.

Lucas fue un habitual en el trabajo diario del primer equipo del Valencia Basket con el que acumuló 12 partidos. Además, es internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, con la que ganó la medalla de plata tanto en el Mundial U17 de 2022 como en el Europeo U18M de 2023.