Los motivos de la ausencia de Raquel Carrera en la selección absoluta

Este martes 4 de noviembre la Federación Española de Baloncesto ha hecho pública la lista de convocadas por el seleccionador nacional, Miguel Méndez, para una nueva Ventana FIBA. En la lista hay cuatro jugadoras del Valencia Basket: Awa Fam, Elena Buenavida y María Araújo, además de Alicia Flórez, jugadora taronja cedida esta temporada al Durán Maquinaria Ensino y que vivirá su primera experiencia con la selección absoluta. Sin embargo, destaca la ausencia de Raquel Carrera, una de las piezas clave en la selección absoluta.

Periodo de recuperación para Carrera

La ausencia de la pívot gallega no se debe a motivos deportivos, sino físicos. El club ha preferido que descanse y aproveche el paréntesis sin competición nacional ni europea de los próximos días para seguir tratándose de los problemas físicos que arrastra desde la pretemporada. Carrera arrastra unas molestias en la rodilla desde el comienzo de la pretemporada. Se trata de una lesión que no tiene nada que ver con la operación de ligamento cruzado a la que se sometió pero que le impiden jugar al cien por cien.

De hecho, la interior taronja está siguiendo un plan de trabajo mixto con el equipo y el área de recuperación del club. Un plan que seguirá hasta que su recuperación sea total. Los responsables médicos del club han decidido que siga ese plan mixto de entrenamiento y recuperación a lo largo de la semana que viene.

Un paréntesis sin competición

El Valencia Basket jugará este viernes partido de la Liga F Endesa ante el Kutxabank Araski y no volverá a jugar hasta el 23 de noviembre cuando reciba en el Roig Arena al Leganés. Un periodo de descanso sin partidos que llega en el mejor momento para que Carrera por fin, deje atrás sus molestias físicas y pueda jugar a su máximo nivel.

La concentración de la selección, en su camino hacia el PreMundial, con Fam, Buenavida, Araújo y Flórez arrancará el 10 de noviembre y cuatro días después el combinado nacional disputará el Torneo Internacional de La Línea entre el 14 y el 16 de noviembre, en el que se enfrentará Francia e Italia.