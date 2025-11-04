La relación familiar de Braxton Key con una antigua estrella de la NBA

El Valencia Basket anunció que completaba su plantilla la semana pasada con la incorporación de Braxton Key. El inicio de la temporada regular de la NBA provocó que muchas franquicias se afanarán en cortar a las piezas que no necesitaban, dejando ‘libres’ a jugadores interesantes que podían emigrar al ecosistema Euroliga. El Bayern se hizo con Spencer Dinwiddie y, en este caso, el conjunto taronja se hizo con Braxton Key.

El mejor periplo de Key hasta la fecha ha sido su paso por la universidad (NCAA) y su última temporada en la G-League (liga de desarrollo de la NBA), donde fue seleccionado en el Mejor Equipo Defensivo de la Liga junto a otro taronja, Isaac Nogués.

Key ya ha vivido sus primeros minutos en el Roig Arena con la camiseta del Valencia Basket. El norteamericano, nacido en Carolina del Norte, dejó una buena impresión en su estreno como taronja, con una buena estadística de +14 durante sus minutos en pista.

Quizá el talento o el amor por el juego le venga por familia, ya que son varios los parientes que han probado suerte en el baloncesto, pero hay uno de ellos, que está considerado como uno de los grandes nombres del baloncesto norteamericano. Ahí es nada.

¿Quién es Ralph Sampson, la leyenda NBA que es familia de Braxton Key?

Los aficionados más jóvenes del baloncesto, en general, no sabrán nada sobre Ralph Sampson o quizá hayan leído o visto sobre la glamurosa NBA de los años 80.

Era la época del ‘showtime’ con una despiadada rivalidad entre los Celtics de Larry Bird y los Lakers de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Sin embargo era un momento de expansión de la liga con otras grandes figuras como Moses Malone y Maurice Cheeks en los Sixers, el inicio de los ‘Bad Boys’ de Detroit, comandados por Isiah Thomas, el aterrizaje de Michael Jordan en los Bulls, los Hawks de Dominique Wilkins o los Rockets de Hakeem Olajuwon y Sampson Estos dos últimos formaron una dupla interior recordada por muchos como ‘las Torres Gemelas’. Además de por su altura, evidentemente, la inauguración del World Trade Center (1973) estaba muy en boga en Estados Unidos.

Sampson, seleccionado como el número 1 del Draft en 1983 aterrizó en la liga después de brillar con luz propia durante su etapa universitaria con Virginia Cavaliers. Sampson lideró al equipo hacia el título de la NIT en 1980 y un año después hasta la Final Four de la NCAA. El ala pívot era todo un 'gigante' para la NBA de la época con su imponente 2'24m con un crecimiento imparable desde su adolescencia.

Sampson era la “mejor promesa de su generación” según la prestigiosa Sports Illustrated y prueba de ello es que ganó el premio Naismith a Mejor Jugador Universitario en 1981, 1982 y 1983, siendo sucedido por Michael Jordan.Sampson llegó a la NBA considerado como la gran revolución del juego interior por su agilidad, que recordaba a otros pívots como Wilt Chamberlain o Bill Russell. Palabras mayores.

Muchas franquicias intentaron hacerse con su elección, sin embargo, por diferentes motivos, Sampson fue atrasando su entrada en el Draft hasta pasar su año junior.Los Rockets lo eligieron en primer lugar y en su año de novato ya disputó el All-Star con unos promedios anuales de 21 puntos y 11 rebotes por noche, dándole el premio a Mejor Novato de 1984. Sin embargo el as estaba por llegar, ya que sucesivamente en 1984 la franquicia texana eligió de nuevo en primer lugar, esta vez a Olwajuwon. El inicio de las ‘Torres Gemelas’ de los Rockets.

Ralph Sampson y Hakeem Olajuwon / Sports Illustrated

Sampson acabó saliendo de los Rockets, mermado físicamente e iniciando un camino descendente en su rendimiento durante los siguientes años. Por su parte los Rockets vivirían su etapa dorada con los dos títulos de la NBA logrados en 1993 y 1994 con el permiso de Michael Jordan. Sampson solo tuvo una visita a las Finales NBA en la 85-86, cuando fue clave en las Finales de Conferencia para acabar con los Lakers con un recordado 'buzzer' en The Forum, aunque más tarde los Celtics los arrasarían en la serie por el título

Una dilatada y prolífica carrera en el momento de auge de la NBA entre los 80 y los 90, que le valieron el honor de ser seleccionado para el Salón de la Fama, tanto por sus logros universitarios como los de profesional. De hecho dejó hasta el nombre de una nueva regla en la NBA 'Sampson rule', esta obliga a que los jugadores declaren su condición de cara al Dradt antes de que se haga el sorteo de la lotería.

Un breve paso por Unicaja

Antes de poner punto y final a su carrera como baloncestista profesional, Sampson tuvo un pequeño escarceo en la ACB. Tras ser cortado por Washington Bullets (ahora Wizards), Unicaja apostó por el fichaje de Sampson. Este tan solo disputó ocho partidos con el equipo español. Según indica la página web de Unicaja, el mejor partido de Sampson en España fue contra el Júver Murcia; 12 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 11 de valoración.

Fuentes: Basketball Reference, NBA.com, 'Vázquez, G. [Ediciones JC]. (2017). 101 Historias NBA: Relatos de Gloria y Tragedia. 45. El alero más alto del mundo, 375-391