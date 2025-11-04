Rubén Burgos: "No estuvimos al nivel de contacto y dureza que exige la Euroliga"

Rubén Burgos sufrió con impotencia cómo el Fenerbahçe fue muy superior al Valencia Basket desde el inicio del partido (71-49) y fue precisamente en ese mal arranque donde puso el foco en su primera valoración de la derrota en Estambul. Eso sí, después echó en falta más intensidad defensiva y el acierto en un noche aciaga desde el 6,75, con solo un 11% de acierto en triples al terminar con un 2 de 18.

"Nuestra puesta en escena en los primeros minutos no ha sido la adecuada, estábamos cometiendo errores en ataque claros con pérdidas de balón contra su física y agresiva defensa, no estábamos a ese nivel de contacto ni de dureza que la Euroliga exige, especialmente fuera de casa".

A pesar de ello, puso en valor la reacción del segundo cuarto. "Conseguimis acercarnos con las rotaciones, acercarnos en el marcador e incluso tener algún balón que nos podría haber permitido más, pero nos ha faltado el acierto fruto también de que la defensa rival en ningún momento ha bajado su nivel de contacto y no hemos podido, sabido ni acertado para poder ponernos a ese nivel de exigencia.

Tanaya Atkinson, en el partido del Valencia Basket ante el Fenerbahçe en Estambul. / FIBA

Una lección para el resto de la Euroliga

Si la derrota se puee sacar algo positivo es que queda de manifiesto la exigencia física que implica querer luchar por el título ante rivales del nivel del Fenerbahçe. "Esa ha sido también la constante después del descanso, nuestros porcentajes de tiro han sido bajos, hemos conseguido bajar la anotación del Fenerbahçe pero todavía más ellas la nuestra. Ha sido un querer y no poder hasta el último minuto, claro que las jugadoras han luchado, se han esforzado y han intentado dar su 100%, pero hemos de entender que en la Euroliga la exigencia va a ser la máxima y si queremos competir por todo tenemos que dar nuestro máximo nivel físico y de concentración. Creo que hoy no lo hemos ejecutado al nivel que tocaba frente a un claro candidato al título. Si queremos optar a más cosas, tendremos que dar una mejor versión", concluyó Burgos.