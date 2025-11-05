El Valencia Basket juega esta semana contra el líder y contra el colista

El Valencia Basket, tras situarse líder en solitario de la Liga Endesa el pasado domingo tras ganar al San Pablo Burgos y firmar un pleno de 5 victorias en otras tantas jornadas en la competición nacional, prepara los dos partidos que tiene en su agenda esta semana. Tras acumular varias semanas con doble jornada de Euroliga, ésta la competición continental ha dado un pequeño 'respiro' a los taronja que visitarán el viernes al líder, el Zalgiris Kaunas, un partido que pondrá a prueba la solidez en Europa de los de Pedro Martínez. Tras el partido ante el San Pablo Burgos, el técnico catalán ha dispuesto esta semana de cuatro insólitos días sin partidos para preparar el duelo ante el Zalguiris y también la visita de este domingo al Covirán Granada en la Liga Endesa.

Dos partidos esta semana

El destino ha querido que, en la misma semana, el Valencia Basket se mida al líder de la Euroliga, el Zalgiris que presenta un balance de 6 victorias y 2 derrotas y en la Liga, sin embargo, se enfrente al colista, el Covirán Granada, que aún no conoce la victoria esta temporada y está en números rojos con 0 victorias y 5 derrotas, en la última posición de la clasificación ACB. Los dos partidos, serán además a domicilio por lo que el Roig Arena 'descansa' esta semana.

Mejor inicio taronja

Así, pues, el Valencia Basket, que con un balance global de 10 victorias y sólo 3 derrotas entre Liga y Euroliga, ha firmado el mejor arranque de su historia en las temporadas que ha compaginado la competición nacional con la máxima categoría continental, tiene un doble reto esta semana. Por un lado, la visita al Zalgiris es todo un reto para un Valencia Basket que ocupa la sexta posición de la tabla continental con 5 victorias y 3 derrotas a sólo 1 victoria del líder. El Valencia Basket, es además, el mejor de los cuatro equipos españoles en la Euroliga. Por otra parte, en la Liga Endesa, los de Pedro Martínez tienen este domingo una buena oportunidad en su visita al colista, el Covirán Granada, de seguir sumando y mantener su condición de único equipo invicto de la Liga Endesa.

El peor inicio del Covirán Granada

Si el Valencia Basket puede presumir de estar viviendo su mejor inicio de temporada, el Covirán Granada, por contra, es el extremo contrario ya que las cinco derrotas suponen su peor inicio liguero. La derrota sufrida por el Covirán Granada la pasada jornada ante el Río Breogán (95-74) ha llevado al equipo andaluz a firmar su peor inicio de temporada en la Liga Endesa con cinco partidos jugados y los cinco perdidos, igualando lo que hizo en la campaña 2023-24. Antes de caer en tierras gallegas, el equipo dirigido por el debutante Ramón Díaz también perdió en casa contra el Joventut (75-87) y el Baskonia (80-83) y a domicilio en las canchas del Basquet Manresa (83-68) y el Hiopos Lleida (99-90).

Este mal comienzo de curso ha colocado al Covirán Granada como colista de la Liga Endesa, siendo el único equipo que no conoce la victoria en las cinco jornadas iniciales.

La pasada campaña los granadinos lograron vencer en la tercera jornada tras dos derrotas iniciales, aunque luego perdieron más partidos hasta enlazar sólo ese triunfo en las siete primeras fechas.