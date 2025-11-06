Examen en Kaunas con la plantilla al completo

El Zalgirio Arena acoge este viernes un partido entre dos de los equipos más en forma de Europa, con ocasión de la visita del Valencia Basket al Zalgiris Kaunas, líder tras las ocho primeras jornadas con un balance de 6-2. Una posición que no podrían asaltar los taronja en caso de ganar, ya que el Estrella Roja (con el que estaban empatados los lituanos) ya ha sumado en esta novena jornada de la competición la séptima victoria y el Valencia BC suma cinco, de momento.

Pero al margen de la clasificación, el partido es una auténtica prueba de fuego para el Valencia Basket, que tras derrotar semanas atrás al potente Fenerbahçe que lideraba la faceta defensiva de la Euroliga, se mide ahora al equipo que tiene los mejores números en este aspecto del juego, al margen de estar también entre los primeros en números ofensivos. Un cruce de estilos que obligará al Valencia Basket a dar su mejor versión tanto en ataque como en defensa, aunque al menos podrá intentarlo con los jugadores que mejor vea Pedro Martínez, ya que por primera vez en la temporada, podrá contar con 15 jugadores profesionales disponibles.

La recuperación de Yankuba Sima es ya un hecho tras entrenar sin problemas al mismo ritmo que el resto en las últimas sesiones y aunque Pedro Martínez aún deberá hacer tres descartes antes del partido, ya no se verá condicionado por la situación de la enfermería, en la que solo queda un Ethan Happ que lleva más de un año sin poder jugar y que sigue recuperándose en Estados Unidos.

"El partido es en un escenario guapísimo, con una afición volcadísima. Es un partido muy motivante y muy ilusionante para todos. Vamos con ganas, sin incidencias físicas. Todos los jugadores llevan tres días han entrenado con normalidad por primera vez", destacaba Pedro Martínez antes de partir ayer hacia el aeropuerto, tras la sesión matinal celebrada en La Fonteta al no poder hacerlo en el Roig Arena por un concierto de este viernes.

Atrás quedan cuatro días sin partidos en los que el técnico ha podido centrarse en la mejora del equipo entrenando, algo que no podrá hacer a partir de este viernes, ya que en un nuevo maratón de partidos (cinco en diez días) no tendrán apenas tiempo para trabajar en pista entre tanto viaje. Eso sí, tampoco le ha pasado factura al Valencia Basket hasta el momento, ya que encadenan seis victorias consecutivas entre Liga y Euroliga, con el liderato en la competición nacional y en las primeras posiciones en Europa.

Sylvain Francisco, el MVP de a Euroliga

Además de estar desplegando un juego que les está permitiendo dominar en la clasificación, el Zalgiris Kaunas cuenta en sus filas con uno de los jugadores más en forma del torneo. Buena prueba de ello es que el base Sylvain Francisco ha sido elegido como el primer MVP del mes de esta temporada en la Euroliga. El director de juego internacional francés es el mejor anotador del líder con 14,9 puntos, siendo el séptimo jugador que más triples convierte (2,4) con un 40,4% de eficacia. Además, lidera la competición en asistencias (6,8) y solo hay dos jugadores que produzcan más puntos para sus equipos entre lo que anotan y lo que asisten (Larkin y Hifi). Francisco añade 2,8 rebotes, una recuperación, 0,8 tapones y 3,9 faltas recibidas para ser el séptimo jugador más valorado del torneo con 18,9 créditos por noche.

Jean Montero, en la sesión matinal en La Fonteta ante de viajar a Kaunas. / Fernando Bustamante

Además, últimamente ha tenido que multiplicarse tras la lesión de Nigel Williams-Goss. El base norteamericano tiene muy complicado jugar en este partido y está descartada la participación de Dovidas Giedraitis, mientras que el pívot Moses Wright jugará pese a las molestias que arrastra en la muñeca.

Octava visita a la pista del Zalgiris Kaunas

El encuentro de la noche del viernes será la octava ocasión en la que el Valencia Basket visite la pista del Zalgiris Kaunas para un partido de la máxima competición continental. La cancha del equipo verde es una de las que mejor se le ha dado al Valencia Basket en su historial en la máxima competición continental, ya que ha ganado en cinco de sus siete visitas anteriores. Aunque el equipo taronja ha perdido en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra este rival en la Euroliga, su única victoria de esta serie fue en su última visita a Kaunas. En la quinta jornada de la temporada 2023-24, un excelente segundo cuarto ofensivo permitió al equipo taronja conseguir una ventaja que supo mantener hasta el final para imponerse por 72-87 con 16 puntos de Chris Jones y 13 de Jared Harper.