Nace la iniciativa: 'Socios Valencia Basket'

El Valencia Basket ha comenzado la temporada con un récord histórico de abonados. La temporada de estreno del Roig Arena está causando furor y, entre el equipo masculino y el femenino, el club taronja cuenta con más de 15.000 abonados. La capacidad de la Fonteta solo permitía acercarse a cifras cercanas a los 7.500 abonados, lo que supone un gran cambio en el abono masculino, que ahora supera los 11.000. En el caso del femenino, los más de 4.000 abonados también supone un nuevo récord, pues la media de asistencia durante la pasada campaña fue de 3.277 por encuentro.

Abonados del Valencia Basket, en la jornada de puerta abiertas para situar sus localidades / JM López

Tras el gran éxito que ha supuesto la campaña de venta de abonos, el Valencia Basket ha presentado su nueva iniciativa para aquellos que no pudieron hacerse con su abono a tiempo, llamada 'Socios Valencia Basket'. El comunicado del club recita: "Valencia Basket quiere dar respuesta a todos los aficionados taronja que no pudieron llegar a tiempo de hacerse con un abono para la presente temporada, pero que quieren estar cerca del club y poder asistir al mayor número de partidos, o al menos sentir que siguen de cerca a su equipo".

Las ventajas de la modalidad 'Socio Amic Taronja'

Para ello, el club ha lanzado la posibilidad de convertirse en 'Socio Amic Taronja' o en 'Socio Digital'. La primera modalidad mencionada tiene un coste de 60 euros por temporada y permite obtener "una posición privilegiada" a la hora de poder convertirse en abonado del Valencia BC a todas aquellas personas que decidan adquirirlo. "Una vez completados los procesos de renovación y mejora de localidad por parte de nuestros abonados, llegará el turno de las posibles nuevas altas. En caso de que haya disponibilidad de nuevos abonos, el Socio Amic Taronja, podrá acceder a la compra de hasta dos nuevos abonos. El orden de elección será en base a la fecha de compra del carnet de Socio Amic Taronja".

El comunicado del Valencia Basket también detalla todas las ventajas que compartirán los socios abonados y los 'Socios Amic Taronja'. Ambos recibirán un 'Welcome Pack' con una bufanda de regalo, tendrán un 10% de descuento en las entradas de cualquier partido, al igual que en las tiendas oficiales del club. También podrán aprovecharse de los descuentos ofrecidos por las empresas que colaboren con el club y tendrán el mismo trato a la hora de acceder a la reserva de viajes o a la compra de entradas de torneos como la Copa del Rey y de la Reina.

La modalidad 'Socio Digital'

Por su parte, la modalidad 'Socio Digital' está destinada a "aquellos que quieran estar informados de forma puntual de todo lo que rodea al club". Permite, de manera gratuita, recibir todas las notificaciones de forma puntual para acceder a sorteos, eventos y concursos exclusivos que se enviarán a través del correo electrónico.