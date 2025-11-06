Pedro Martínez: "Es un partido ilusionante, nos obligarán a dar nuestro máximo"

Pedro Martínez tiene ya los cinco sentidos puestos en el partido de este viernes en Kaunas (Lituania), donde el Valencia Basket se mide al líder de la Euroliga y en un pabellón imponente para los rivales, pero sobre todo destaca el potencial de un equipo que es el mejor en defensa, pero a su vez mantiene una gran amenaza ofensiva.

Plus de motivación

Afrontamos el partido con ilusión, jugamos contra el líder de la competición, que está jugando un baloncesto espectacular en todo, en ataque, en defensa, en la estadística avanzada también se refleja, la tienen muy dominada. El partido es en un partido escenario guapísimo, con una afición volcadísima. Es un partido muy motivante y muy ilusionante para todos. Vamos con ganas, sin incidencias físicas. Todos los jugadores llevan tres días han entrenado con normalidad por primera vez. Hasta ahora, siempre teníamos algún problema y estos tres días han sido muy buenos en ese sentido, pero no es trabajar y ya está ahora, pues la semana que viene vamos a volver a no entrenar, con lo que esperemos que lo que hemos hecho estos tres días nos sirva para los partidos que vienen.

Regreso de Yankuba Sima

Viajan todos, es la idea, sobre todo cuando vamos de tournée. Porque no volvemos aquí después del partido de Lituania, vamos directamente a Granada, que se juega menos de 48 horas después. Entonces viajan todos los jugadores que están disponibles y luego ya acabaremos decidiendo quiénes son los que entran o no. Pero a Yankuba, ahora mismo, ya lo consideramos. No estará en su mejor momento, lógicamente porque ha estado mucho tiempo fuera, pero a nivel deportivo es alta.

Yankuba Sima, a la izquierda, entrenando bajo la atenta mirada de Pedro Martínez. / Fernando Bustamante

Reto de máxima exigencia

Es un partido importante, como todos y ganar fuera tiene un valor extra pero es un partido más, tenemos que jugar cerca de 90 partidos y lo hemos preparado como todos, ni más ni menos, aunque con un poco más de tiempo. Es una obviedad que hay que tener el máximo respecto por él, juegan muy bien, tienen a Sylvain Francisco que lo conozco porque lo entrené, ha sido el MVP del mes de octubre, es un equipo espectacular, muy bien entrenado, que juegan con mucho ritmo, que defenden muy bien y seguro que nos encontraremos con grandes dificultades, pero es eso lo que queremos, jugar contra equipos que nos obliguen a dar nuestro máximo y ver si somos capaces de competir y de ganar, pero es un partido más, está muy bien si lo ganamos pero si lo perdemos, la Liga continúa y habría que prepararnos para el partido del domingo.

Tres descartes por hacer

No es fácil porque los 15 son buenos, de grandísimo nivel y no es fácil. Primero necesito un poco la colaboración de los jugadores, que entiendan que esta es la realidad y que lo tienen que ver con un punto de normalidad. Y esa es el principal motivo de tener una plantilla tan larga, aparte de que tenemos algunos jugadores. El principal motivo es que tenemos que jugar muchísimos partidos. Seguro que vamos a tener problemática de lesiones y queremos estar cubiertos ante esa eventualidad que seguro va a pasar y si no pasa por lo que queremos tener, es que todos los jugadores estén preparados y que entiendan que tenemos muchísimos partidos y todos los días van a jugar unos y otros días van a jugar otros. Hemos de desdramatizar un poco quién se queda dentro de quién se queda fuera, a nivel interno digo, fuera cada uno que critique, como pasará siempre si se pierde, que siempre habrá sido una decisión equivocada, pero ya eso ya lo aceptamos.

Braxton Key, junto a Nate Reuvers y Jean Montero en La Fonteta. / Fernando Bustamante

Entonces, yo cuento con todos y creo que voy a ser capaz de demostrarlo a lo largo de la temporada. Entonces, si un jugador un día se queda fuera no significa que no cuente con él, significa que no contamos con él para ese partido porque somos muchos y todos somos muy buenos. No hay jugadores de primer nivel y de segundo nivel, con lo cual todos tienen que estar preparados para jugar y unos días van a ser unos y otro días van a ser otros y el equipo está por encima de todos. Yo creo que ahora al principio, estando los 15, va a sorprender. O más, pero cuando esto entre en una situación de normalidad yo creo que se verá que tenemos una idea de lo que queremos hacer y que saldrá mejor o peor, porque nada te garantiza el ganar. Tampoco nada te lleva a la derrota segura, pero lo hemos de ver con normalidad y también desde la satisfacción de saber que tenemos un muy buen grupo, que tenemos 15 jugadores de muy buen nivel, que estamos cubiertos con posibles lesiones y que también nos va a permitir mantener un ritmo de competición de muchos partidos porque los partidos son muy exigentes. Piensa que ahora pues vamos a jugar en 9 días, 5 partidos. Entonces claro, si solo juegas con 8 o 9 jugadores llegan destrozados.

Explosión de Sylvain Francisco

Sylvain era muy jóven y apuntaba ya muchísimo y ojo que en aquel equipo (Manresa) estaban Yankuba, Papi, Ismael Bako (ahora en París), Moneke (en el Estrella Roja) y él, era un equipo muy guapo, con jugadores que luego han dado el paso de entrar en equipos de Euroliga. Él era el más joven de todos, era muy pardillo, no jugaba como ahora obviamente pero ya nos dio grandísimas actuaciones. Y era un chico sensacional, en su día a día, muy humilde, con una piernas increíbles, ya era un grandísimo defensor y tenía una capacidad de anotación muy bestia. Ahora se ha asentado y está siendo uno de los mejores bases de la Euroliga, pero alegro mucho porque se lo ha trabajado mucho, no le ha venido el talento del cielo, ha tenido muy buena entalidad, después de Manresa se fue a un equipo de la BCL a Grecia, después a Alemania... ha dado todos los pasos con mucho esfuerzo y me alegro mucho por él.

Clave ante el Zalgiris

Contra el equipo que mejor defiende de la Euroliga solo hay una forma de ganar, que es mejorar en defensa y ponerte a su nivel. Intentaremos hacer el mejor partido que podamos en ataque, pero tenemos que ponernos a su nivel y defender mejor.