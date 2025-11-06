A Vitoria sin margen de error hacia el liderato

Spar Girona, Casademont Zaragoza, IDK Euskotren y DM Ensino luchan junto al Valencia Basket por el liderato en solitario de la LF Endesa después de unas primeras cinco jornadas en las que todos ellos igualan su balance de 4-1. Una igualdad que no deja margen de error a las taronja si quieren seguir en lo alto de la clasificación después de su visita de este viernes a Vitoria, donde se medirá al Kutxabank Araski a partir de las 19:00, a la misma hora del partido del masculino contra el Zalgiris en la Euroliga.

Las de Rubén Burgos, con la única baja de Cristina Ouviña, se medirán a un rival que ha sumado solo dos victorias en los cinco primeros partidos y que cuenta con la cedida Noa Morro y la también extaronja mama Dembele en sus filas.

El partido de Mendizorrotza, además, será el último antes del parón de dos semanas por las Ventanas FIBA, por lo que cobra aún más importancia para acabar con buenas sensaciones la semana después del importante revés de la Euroleague Women ante el Fenerbahçe en Estambul.

El técnico taronja podrá contar sin problemas con algunas de las jugadoras que arrastraban problemas en las últimas semanas como Alina Iagupova, Tanaya Atkinson o Marija Lekovic, aunque sigue teniendo la baja de larga duración de Cristina Ouviña, tras su baja por maternidad.

Marija Lekovic, en el partido ante el Hozono Global Jairis de esta temporada. / Germán Caballero

Rubén Burgos analiza el partido

“Es el tercer partido casi en días consecutivos y hay bastantes cosas a mejorar tras la derrota en Estambul, especialmente a nivel de intensidad, de esfuerzo y de energía en la pista. Lo primero es reconocerlo, identificarlo y seguir trabajando, si cabe, con mayor deseo y mayor convicción. Araski ha empezado una temporada con buenos resultados, especialmente en su cancha, siempre exigente, un equipo que creo que se habrá preparado al máximo contra nosotras durante toda la semana y tenemos que intentar imponer nuestras fortalezas. Nos enfrentaremos a una jugadora cedida, Noa Morro, que está saliendo de lesión, le deseamos lo mejor esta temporada y contra nuestra ex, que nos ayudó mucho en final de temporada pasada, Mama Dembele", recuerda Rubén Burgos.

Precedentes

El Valencia Basket se enfrenta a un Kutxabank Araski ante el que se ha enfrentado en un total de 14 ocasiones con un balance de 13 victorias y solo una derrota, que se produjo en la temporada 22-23 en la Fonteta con un resultado de 49-67. Curiosamente, esa misma campaña llegó el triunfo más holgado en Mendizorrotza para el conjunto taronja con un 43-96. Una pista en la que, pese a su dificultad, el equipo de Rubén Burgos lleva un 7/7, con algunas victorias más ajustadas como el 57-60 de la campaña 20-21. El último resultado, la pasada temporada, fue de 67-76.

Tras el partido, cuatro de las jugadoras taronja se irán con la selección española, incluida una Alicia Flórez ahora cedida, que puede debutar con la absolutas en estas Ventanas FIBA.