Álvaro Cárdenas habla de la Selección: "Sería un sueño hecho realidad"

Álvaro Cárdenas, base español del Valencia Basket que juega cedido en el Peristeri griego, afirmó que para él sería "un sueño hecho realidad" ser incluido por el seleccionador Chus Mateo entre los elegidos para disputar el doble compromiso en Dinamarca (27 noviembre) y ante Georgia en Tenerife (30 noviembre) correspondiente a las Ventanas FIBA de la fase de clasificación a la Copa del Mundo 2027 en Catar.

"Sería un sueño hecho realidad. Si alguien me lo hubiera dicho hace tres o cuatro años, no lo habría creído. Pero sé que he trabajado duro y que ese esfuerzo empieza a dar sus frutos. Este verano ya tuve una pequeña experiencia con la Selección, y sinceramente, no hay mayor honor que representar a tu país", manifestó en una entrevista con el medio Athletiko .

MADRID, 21/08/2025.- Los jugadores de la selección española de baloncesto (i-d) Santi Aldama, Álvaro Cárdenas y Willy Hernangómez, durante el partido amistoso que España y Alemania disputan este jueves en el Madrid Arena. EFE/Mariscal / Mariscal / EFE

"Intento dar lo mejor de mí en cada partido, aunque no siempre se vea en las estadísticas. Quiero ser un buen líder y dejarlo todo en la pista. Por supuesto que tengo en mente las Ventanas FIBA, pero no me presiono: simplemente disfruto y compito al máximo", señaló asimismo el jugador, que está completando buenas actuaciones en el cuadro heleno.

Cárdenas explicó también como fue esa experiencia con el combinado nacional: " Fue increíble. Primero me convocaron con la selección B, que fue una idea nueva para crear un grupo de jóvenes con proyección. Luego tuve la oportunidad de entrenar con el primer equipo y hasta jugué un amistoso contra Alemania. Allí entendí por qué llaman a este grupo 'La Familia'".

"Hay una unión y un nivel de profesionalismo impresionantes. Aprendí muchísimo de todos ellos. Impresiona, claro, porque hay jugadores enormes, pero también se nota un cambio generacional. Somos varios los que estamos viviendo este 'bautismo' y eso ayuda. España tiene muchos jóvenes valientes y con talento, como Sergio de la Rea o Mario Saint Supery, que ya lo demostraron en el último Eurobasket", completó.